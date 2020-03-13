درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13-3-2020 في محافظات مصر

تتعرض معظم محافظات مصر إلى طقس سيء لليوم الثاني على التوالى مع استمرار حركة الرياح الى المستوي النشط واضطراب أمواج البحر واستمرار تساقط الأمطار بشكل غزير بحسب بيان درجات الحرارة اليوم الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

وتشهد منطقة القاهرة الكبري تراجعا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتصل إلى 13 درجة للصغري و17 درجة للعظمي، مع تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع حركة رياح نشطة.

وذكر تقرير هيئة الأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة عن شهر مارس في الوجة البحري والقاهرة تتراوح بين 23 و26 للدرجات العظمي، فيما تصل درجات الحرارة الصغري من 10 إلى 12.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن طقس القاهرة الكبري مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا مع استمرار تساقط الأمطار لليوم الثاني على التوالى.

كما تصل درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا إلى 28 درجة فى شلاتين كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 13-3-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

وتشهد مدن الوجه البحري طقسًا مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع تساقط للأمطار بشكل غزير على بعض المناطق، مع حركة رياح نشطة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع تساقط أمطار غزيرة على بعض المناطق المتفرقة، وحركة رياح نشطة تؤدي الى اضطراب حركة الملاحة.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع تساقط للأمطار بشكل غزير تصل إلى السيول في بعض المناطق وحركة رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا دافئ نهارا ومعتدل ليلاً ، مع نشاط لحركة الرياح وتساقط للامطار على بعض المناطق.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة إلى 13 درجة للصغرى و17 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 14 درجة للصغرى 18 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 12 درجة للصغرى و 23 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 03 وتبلغ العظمى 09 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 11 للصغرى و18 للدرجة العظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا ترتفع إلى مستوى مضطرب جداً وتتراوح طولها بين 4 إلى 5 متر.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 3.5 إلى 3 متر كحد أقصى لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 22 درجة، وعظمى 34 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة وتصل إلى 16 درجة للصغير، 30 للعظمى، فيما تنخفض درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 19 درجات للصغرى وتصل إلى 30 للعظمى.

وترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 18 للصغرى 31 للعظمى، كما تنخفض درجة الحرارة في اليمن وتصل الى 10 درجات للصغري و 28 للعظمي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: