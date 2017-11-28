درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر

متابعات:يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، طقسًا دافئًا نهارًا مائلاً للبرودة فى أول الليل باردًا فى آخره، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جن

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، طقسًا دافئًا نهارًا مائلاً للبرودة فى أول الليل باردًا فى آخره، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 14 23

وسط الدلتا 15 23

الإسكندرية 12 23

بلطيم 13 23

مطرح 13 22

السلوم 9 23

سيوة 8 22

بورسعيد 15 23

دمياط 15 23

العريش 10 23

رفح 9 20

الإسماعيلية 11 24

السويس 11 24

رأس سدر 12 22

نخل 5 19

نويبع 18 23

طابا 8 20

كارتين 4 16

الطور 14 22

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 16 25

مرسى علم 15 24

الفيوم 13 23

بنى سويف 12 23

المنيا 9 23

أسيوط 10 24

سوهاج 11 24

قنا 10 24

الأقصر 10 24

اسوان 8 25

أبو سمبل 13 24

الوادى الجديد 10 24

شلاتين 18 26

أبو رماد 20 25

رأس حدربة 21 24

حلايب 20 24