درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 فبراير

متابعات:يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقسًا دافئًا على السواحل الشمالية مائلاً للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة جنوبًا نهارًا، مائلاً للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة على السواحل ال

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقسًا دافئًا على السواحل الشمالية مائلاً للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة جنوبًا نهارًا، مائلاً للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة على السواحل الغربية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر وربع المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

وسط الدلتا 14 26

الإسكندرية 11 23

بلطيم 15 22

مطروح 11 22

السلوم 13 22

سيوة 09 26

بورسعيد 15 22

دمياط 14 22

العريش 07 24

رفح 08 23

الإسماعيلية 11 27

السويس 13 27

رأس سدر 12 26

نخل 04 26

نويبع 17 26

طابا 13 26

كاترين 08 25

الطور 13 25

شرم الشيخ 15 28

الغردقة 13 28

مرسى علم 14 27

الفيوم 11 28

بنى سويف 10 28

المنيا 07 27

أسيوط 10 28

سوهاج 08 29

قنا 08 30

الأقصر 09 30

أسوان 11 31

أبوسمبل 14 30

الوادى الجديد 09 31

شلاتين 19 27

أبو رماد 19 26

رأس حدربة 18 26

حلايب 20 25

