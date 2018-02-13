درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 فبراير

متابعات:يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة ل

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسلاسل جبال الأحمر وسيناء وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 14 19

وسط الدلتا 13 18

الإسكندرية 14 18

بلطيم 13 18

مطروح 13 18

السلوم 12 18

سيوة 14 17

بورسعيد 14 18

دمياط 14 19

العريش 13 19

رفح 13 18

الإسماعيلية 13 19

السويس 16 18

رأس سدر 16 20

نخل 11 18

نويبع 16 20

طابا 16 18

كاترين 10 14

الطور 14 20

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 19 24

مرسى علم 18 26

الفيوم 11 20

بنى سويف 11 20

المنيا 10 19

أسيوط 09 20

سوهاج 12 21

قنا 13 24

الأقصر 13 25

أسوان 14 26

أبوسمبل 16 26

الوادى الجديد 13 23

شلاتين 18 26

ابو رماد 19 25

راس حدربة 18 24

حلايب 19 24

