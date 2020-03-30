لايف

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 31-3-2020 في محافظات مصر

يسود طقس جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، مع رياح نشطة مثيرة للرمال
عصام عميرة 12:11 ص, الثلاثاء, 31 مارس 20 12:11 ص, الثلاثاء, 31 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مختلف محافظات مصر، إذ تشهد معظم المناطق طقسًا معتدلًا نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا، وتصل إلى 20 درجة للصغرى و27 للعظمى في القاهرة الكبرى، وتشهد طقسًا معتدلًا نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا، مع حركة رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم، أن الطقس يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 28 درجة فى أسوان كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31-3-2020.

حالة الطقس في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلًا مع حركة رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا لطيف نهارا وباردا ليلا، مع تساقط أمطار خفيفة، وحركة رياح نشطة تؤدي الى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

حالة الطقس في الصعيد

كما تشهد مدن شمال الصعيد طقسًا مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلًا، مع حركة رياح نشطة مثيرة للرمال.

 ويسود طقس جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، مع رياح نشطة مثيرة للرمال.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 20 درجة للصغرى و27 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 18 درجة للصغرى 22 درجة للعظمى، ومطروح 16 درجات للصغري و 21 للعظمي.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 20 درجة للصغرى و37 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 11 وتبلغ العظمى 26 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 20 للصغرى و29 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1529
شبين الكوم1529
طنطا
1428
دمنهور1427
الإسكندرية
1429
بلطيم
1429
مطروح
1529
السلوم
1531
سيوة1332
بورسعيد
1428
دمياط
1429
الزقازيق
1529
الإسماعيلية
1431
السويس1430
العريش1328
رفح1327
رأس سدر
1528
نخل1027
نويبع1828
طابا1727
كاترين1026
الطور1825
شرم الشيخ1829
الغردقة
1829
مرسي علم1727
الفيوم1629
بني سويف1430
المنيا1430
أسيوط1531
سوهاج1532
قنا1632
الأقصر
1531
أسوان1832
أبوسمبل
1831
الوادى الجديد
1332
شلاتين1630
حلايب1928
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الإثنين 30-3-2020 في مصر

دعاء محمود 12:37 ص, الأثنين, 30 مارس 20

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29-3-2020 فى محافظات مصر

عصام عميرة 9:04 ص, الأحد, 29 مارس 20

حالة الطقس اليوم الأحد 29-3-2020 في مصر

دعاء محمود 12:26 ص, الأحد, 29 مارس 20

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 28ـ3ـ2020 في محافظات مصر

عصام عميرة 8:29 ص, السبت, 28 مارس 20

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27-3-2020 فى محافظات مصر

عصام عميرة 9:52 ص, الجمعة, 27 مارس 20

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-3-2020 في محافظات مصر

عصام عميرة 7:37 ص, الأربعاء, 25 مارس 20