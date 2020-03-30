درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 31-3-2020 في محافظات مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مختلف محافظات مصر، إذ تشهد معظم المناطق طقسًا معتدلًا نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا، وتصل إلى 20 درجة للصغرى و27 للعظمى في القاهرة الكبرى، وتشهد طقسًا معتدلًا نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا، مع حركة رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم، أن الطقس يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 28 درجة فى أسوان كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31-3-2020.

حالة الطقس في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلًا مع حركة رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا لطيف نهارا وباردا ليلا، مع تساقط أمطار خفيفة، وحركة رياح نشطة تؤدي الى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

حالة الطقس في الصعيد

كما تشهد مدن شمال الصعيد طقسًا مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلًا، مع حركة رياح نشطة مثيرة للرمال.

ويسود طقس جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، مع رياح نشطة مثيرة للرمال.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 20 درجة للصغرى و27 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 18 درجة للصغرى 22 درجة للعظمى، ومطروح 16 درجات للصغري و 21 للعظمي.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 20 درجة للصغرى و37 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 11 وتبلغ العظمى 26 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 20 للصغرى و29 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: