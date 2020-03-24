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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-3-2020 فى محافظات مصر

تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 17 درجة للصغرى 35 درجة للعظمى
عصام عميرة 9:47 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20 9:47 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20

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ترصد بوابة “المال”الالكترونية، النشرة الجوية الصادرة عن هيئة الارصاد الجوية لبيان درجات الحرارة اليوم في مختلف محافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 16 إلى 26 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير،اليوم، أن الطقس يشهد انخفاضاً فى درجات الحرارة ببعض المناطق نهارا تصل إلى 9 درجات فى سانت كاترين  كأعلى انخفاض فى درجات الحرارة اليوم، مع رياح نشطة وتساقط امطار خفيفة السواحل الشمالية الغربية.

وذكرت أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلاً، ، وحركة رياح معتدلة مع شبورة صباحا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء  24-3-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

وتشهد الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وحركة رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع شبورة صباحا، وتساقط للامطار بشكل خفيف.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 16 درجة للصغرى و26  للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 14 درجة للصغرى 20 درجة للعظمى.

ويشهد طقس جنوب الصعيد طقسا حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا وأمطارا خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 17 درجة للصغرى 35 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 9 درجات  وتبلغ العظمى 20 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 13 للصغرى و26 للدرجة العظمى.

أما عن حالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج بين 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الاحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين  متر إلي 1.5 متر

تقرير وزارة البيئة عن نوعية الهواء

وقالت وزارة البيئة فى بيان امس انه استنادا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، وفي إطار متابعة حالة نوعية الهواء تشير النتائج إلى تأثر حالة نوعية الهواء سلبًا بمناطق شمال الجمهورية وحتى محافظات شمال الصعيد وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار التي تظهر نشاط الرياح الجنوبية إلى الجنوبية الغربية المثيرة للأتربة والرمال مع إمكانية استمرارها حتى صباح الثلاثاء.

وتنصح وزارة البيئة السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة وحتى هدوء الرياح.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1626
شبين الكوم1526
طنطا
1325
دمنهور1323
الإسكندرية
1420
بلطيم
1421
مطروح
1319
السلوم
1021
سيوة1324
بورسعيد
1621
دمياط
1520
الزقازيق
1425
الإسماعيلية
1226
السويس1326
العريش1323
رفح1222
رأس سدر
1522
نخل1027
نويبع1627
طابا1525
كاترين920
الطور1327
شرم الشيخ1627
الغردقة
1528
مرسي علم1627
الفيوم1429
بني سويف1429
المنيا1330
أسيوط1230
سوهاج1532
قنا1533
الأقصر
1534
أسوان1735
أبوسمبل
1736
الوادى الجديد
1435
شلاتين1833
حلايب1931
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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