درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-3-2020 فى محافظات مصر

ترصد بوابة “المال”الالكترونية، النشرة الجوية الصادرة عن هيئة الارصاد الجوية لبيان درجات الحرارة اليوم في مختلف محافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 16 إلى 26 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير،اليوم، أن الطقس يشهد انخفاضاً فى درجات الحرارة ببعض المناطق نهارا تصل إلى 9 درجات فى سانت كاترين كأعلى انخفاض فى درجات الحرارة اليوم، مع رياح نشطة وتساقط امطار خفيفة السواحل الشمالية الغربية.

وذكرت أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلاً، ، وحركة رياح معتدلة مع شبورة صباحا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24-3-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

وتشهد الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وحركة رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع شبورة صباحا، وتساقط للامطار بشكل خفيف.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 16 درجة للصغرى و26 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 14 درجة للصغرى 20 درجة للعظمى.

ويشهد طقس جنوب الصعيد طقسا حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا وأمطارا خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 17 درجة للصغرى 35 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 9 درجات وتبلغ العظمى 20 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 13 للصغرى و26 للدرجة العظمى.

أما عن حالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج بين 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الاحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلي 1.5 متر

تقرير وزارة البيئة عن نوعية الهواء

وقالت وزارة البيئة فى بيان امس انه استنادا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، وفي إطار متابعة حالة نوعية الهواء تشير النتائج إلى تأثر حالة نوعية الهواء سلبًا بمناطق شمال الجمهورية وحتى محافظات شمال الصعيد وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار التي تظهر نشاط الرياح الجنوبية إلى الجنوبية الغربية المثيرة للأتربة والرمال مع إمكانية استمرارها حتى صباح الثلاثاء.

وتنصح وزارة البيئة السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة وحتى هدوء الرياح.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: