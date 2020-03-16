درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17-3-2020 في محافظات مصر

ترتفع أمواج البحر المتوسط إلى 4 أمتار، وتضطرب حالته وتنخفض درجة حرارة القاهرة الكبرى الى 13 للصغرى و18 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية النشرة اليومية عن درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر، التي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 13 إلى 18 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، إذ تواصل درجات الحرارة التراجع وعودة تساقط الأمطار بشكل خفيف الى متوسط على بعض المناطق.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم أن الطقس يشهد تراجعا فى درجات الحرارة فى معظم المناطق نهارا تصل الى 30 درجة فى ابو سمبل كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وتشهد الأحوال الجوية على مدار الـ72 ساعة القادمة، استقرارًا في الأحوال الجوية بعد موجة الطقس إذ تنعدم الظواهر الجوية المضطربة ويكون الطقس معتدلا على معظم محافظات مصر.

وذكرت النشرة الجوية، أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع تساقط للأمطار على بعض المناطق المتفرقة وتصل حركة الرياح إلى المستوى النشط.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-3-2020.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسا دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا،مع شبورة صباحا وحركة الرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا حارا نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع نشاط مثير لحركة الرياح.

درجات الحرارة فى مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا مائلا للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، ورياح نشطة مع تساقط للأمطار بشكل يصل إلى المتوسط.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع امطار خفيفة، ، ونشاط لحركة الرياح بشكل مثير.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 13 درجة للصغرى و18 للعظمي، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 14 درجة للصغرى 17 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 15 درجة للصغرى و 29 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين الى 8 وتبلغ العظمى 14 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 13 للصغرى و 20 للدرجة العظمى.

حالة البحر المتوسط

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا ترتفع إلى مستوى معتدل والمضطرب وتتراوح طولها بين 3.5 إلى 4 متر.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 3.5 إلى 3 متر كحد أقصى لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية وتصل حالة البحر الى معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: