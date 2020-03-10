درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10-3-2020 فى محافظات مصر

تنخفض درجات الحرارة اليوم على معظم محافظات مصر مقارنة بدرجة حرارة امس بحسب بيان درجات الحرارة المعلن عن هيئة الارصاد الجوية

تشهد منطقة القاهرة الكبري تراجع في درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتصل الى 12 درجة للصغري و23 درجة للعظمي وتراجعت بنسبة 7 درجات مقارنة درجات أمس بحسب بيان درجات الحرارة الصادر عن هيئة الارصاد الجوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن الطقس يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 34 درجة فى أسوان كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وأضافت أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا دافئ نهارًا، وشديد البرودة ليلاً، مع حركة رياح معتدلة وشبورة صباحا على بعض المناطق.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-3-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

و تشهد مدن الوجه البحري طقسًا مائل للدفء نهاراً وشديد البرودة ليلا، ورياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة على بعض المناطق.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلاً ، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 12 درجة للصغرى و23 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 14 درجة للصغرى 21 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 13 درجة للصغرى و 34 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 11 وتبلغ العظمى 25 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 14 للصغرى و23 للدرجة العظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا ترتفع إلى مستوى معتدل وتتراوح طولها بين 1.5 إلى 2 متر، وتعد حالة البحر معتدلة.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 2 إلى 1.5 متر كحد أقصى لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 23 درجة، وعظمى 35 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة وتصل إلى 18 درجة للصغير، 34 للعظمى، فيما تنخفض درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 13 درجات للصغرى وتصل إلى 27 للعظمى.

وترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 23 للصغرى 40 للعظمى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: