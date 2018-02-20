درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 فبراير

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية دافىء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة أحيانا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية دافىء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة أحيانا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 23

وسط الدلتا 13 23

الإسكندرية 10 21

بلطيم 11 20

مطروح 10 20

السلوم 07 20

سيوة 11 22

بورسعيد 11 19

دمياط 11 19

العريش 10 20

رفح 10 19

الإسماعيلية 10 24

السويس 11 24

رأس سدر 11 21

نخل 11 21

نويبع 14 22

طابا 12 21

كاترين 04 18

الطور 11 23

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 24

الفيوم 12 24

بنى سويف 12 24

المنيا 12 24

أسيوط 10 23

سوهاج 11 24

قنا 12 24

الأقصر 11 24

أسوان 13 27

أبوسمبل 16 27

الوادى الجديد 10 24

شلاتين 14 28

ابو رماد 13 27

راس حدربة 13 27

حلايب 16 26



