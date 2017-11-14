درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

متابعات: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبي

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 27 درجة، والصغرى 16 درجة والإسكندرية 25 للعظمى والصغرى 15 ومطروح 15 للصغرى والعظمى 26.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، وحالة الرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، أما حالة الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى



القاهرة 16 27

وسط الدلتا 16 27

الإسكندرية 15 25

بلطيم 17 26

مطروح 15 26

السلوم 12 24

سيوة 13 26

بورسعيد 20 24

دمياط 19 25

العريش13 25

رفح 10 24

الإسماعيلية 13 27

السويس 15 27

رأس سدر 13 24

نخل 07 24

نويبع 21 25

طابا 13 25

كاترين 11 25

الطور 16 26

شرم الشيخ 19 29

الغردقة 17 30

مرسى علم 20 27

الفيوم 14 27

بنى سويف 14 27

المنيا 11 27

أسيوط 11 27

سوهاج 12 28

قنا 12 29

الأقصر 12 30

أسوان 16 32

أبوسمبل15 32

الوادى الجديد 10 29

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 28

رأس حدربة 22 28

حلايب 22 27

