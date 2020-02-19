درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 19-2-2020

رصدت بوابة “المال” الالكترونية درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر، والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأربعاء.

وتشهد محافظة القاهرة درجات حرارة صغري 10 درجة وعظمي 17 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الاسكندرية إلي 12 درجة للصغري 18 درجة للعظمي، فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 13 درجة للصغري و23 درجة للعظمي.

وقالت الهيئة العامة للارصاد الجوية إن طقس اليوم، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تشهد بعض المناطق أمطارا القاهرة الكبري، فيما تتساقط امطار متفرقة فى مناطق الوجه البحري.

واضافت هيئة الارصاد، ان البحر المتوسط سيشهد امواج مرتفعة تترواح بين 1.5 الى 2 متر، فيما تتضطرب حالة البحر الاحمر وترتفع الامواج الى 2.5 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: