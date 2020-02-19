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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 19-2-2020

الصغري 10 درجات علي القاهرة والعظمي 17 درجة وترتفع امواج البحر الاحمر الى 2.5 متر
عصام عميرة 6:20 ص, الأربعاء, 19 فبراير 20 6:20 ص, الأربعاء, 19 فبراير 20

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رصدت بوابة “المال” الالكترونية درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر، والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأربعاء.

وتشهد محافظة القاهرة درجات حرارة صغري 10 درجة وعظمي 17 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الاسكندرية إلي 12 درجة للصغري 18 درجة للعظمي، فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 13 درجة للصغري و23 درجة للعظمي.

وقالت الهيئة العامة للارصاد الجوية إن طقس اليوم، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تشهد بعض المناطق أمطارا القاهرة الكبري، فيما تتساقط امطار متفرقة فى مناطق الوجه البحري.

واضافت هيئة الارصاد، ان البحر المتوسط سيشهد امواج مرتفعة تترواح بين 1.5 الى 2 متر، فيما تتضطرب حالة البحر الاحمر وترتفع الامواج الى 2.5 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1017
شبين الكوم1017
طنطا
1117
دمنهور1217
الإسكندرية
1218
بلطيم
1117
مطروح
1017
السلوم
916
سيوة818
بورسعيد
1116
دمياط
1217
الزقازيق
1217
الإسماعيلية
1218
السويس1118
العريش1117
رفح0916
رأس سدر
1119
نخل0317
نويبع1519
طابا1317
كاترين0016
الطور1318
شرم الشيخ1525
الغردقة
1223
مرسي علم1323
الفيوم0918
بني سويف1018
المنيا819
أسيوط0820
سوهاج821
قنا0922
الأقصر
1222
أسوان1323
أبوسمبل
1623
الوادى الجديد
1022
شلاتين1625
حلايب1823
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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