درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 11-3-2020 فى محافظات مصر

تشهد بعض مناطق القاهرة الكبري والوجة البحري تساقط لامطار خفيفة بحسب بيان درجات الحرارة اليوم والصادر عن هيئة الارصاد الجوية

تشهد منطقة القاهرة الكبري تراجع في درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتصل الى 12 درجة للصغري و25 درجة للعظمي بحسب بيان درجات الحرارة الصادر عن هيئة الارصاد الجوية ، وتشهد طقس دافئ نهارا وشديد البرودة ليلاً.

وذكر تقرير هيئة الارصاد الجوية، ان متوسط درجات الحرارة عن شهر مارس في الوجة البحري والقاهرة تتراوح بين 23 و26 للدرجات العظمي، فيما تصل درجات الحرارة الصغري من 10 الى 12.

وأوضح هيئة الأرصاد الجوية ، اليوم الثلاثاء، أن طقس القاهرة الكبري يشهد سقوط امطار خفيفة على بعض المناطق وشبورة صباح اليوم ، اذ تصل درجة الحرارة الصغري الى 12 درجة ،

كما ترتفع درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 35 درجة فى ابوسمبل كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 11-3-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

و تشهد مدن الوجه البحري طقسًا دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة في الصباح الباكر وامطار خفيفة مع حركة رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا ، مع تساقط امطار على بعض المناطق المتفرقة، وحركة رياح نشطة.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا حار نهارا ومائل للبرودة ليلا، مع شبورة في صباحا وحركة رياح نشطة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلاً ، مع نشاط لحركة الرياح.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة الى 12 درجة للصغرى و25 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 13 درجة للصغرى 24 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 17 درجة للصغرى و 34 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 11 وتبلغ العظمى 26 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 12 للصغرى و24 للدرجة العظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا ترتفع إلى مستوى معتدل وتتراوح طولها بين 1.5 إلى 2 متر، وتعد حالة البحر معتدلة.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 2 إلى 1.5 متر كحد أقصى لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 23 درجة، وعظمى 36 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة وتصل إلى 21 درجة للصغير، 35 للعظمى، فيما تنخفض درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 14 درجات للصغرى وتصل إلى 28 للعظمى.

وترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 26 للصغرى 42 للعظمى، كما تنخفض درجة الحرارة في اليمن وتصل الى 08 درجات للصغري و 26 للعظمي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: