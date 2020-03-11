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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 11-3-2020 فى محافظات مصر

تشهد بعض مناطق القاهرة الكبري والوجة البحري تساقط لامطار خفيفة بحسب بيان درجات الحرارة اليوم والصادر عن هيئة الارصاد الجوية
عصام عميرة 10:40 ص, الأربعاء, 11 مارس 20 10:40 ص, الأربعاء, 11 مارس 20

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تشهد منطقة القاهرة الكبري تراجع في درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتصل الى 12 درجة للصغري و25 درجة للعظمي بحسب بيان درجات الحرارة الصادر عن هيئة الارصاد الجوية ، وتشهد طقس دافئ نهارا وشديد البرودة ليلاً.

وذكر تقرير هيئة الارصاد الجوية، ان متوسط درجات الحرارة عن شهر مارس في الوجة البحري والقاهرة تتراوح بين 23 و26 للدرجات العظمي، فيما تصل درجات الحرارة الصغري من 10 الى 12.

وأوضح هيئة الأرصاد الجوية ، اليوم الثلاثاء، أن طقس القاهرة الكبري يشهد سقوط امطار خفيفة على بعض المناطق وشبورة صباح اليوم ، اذ تصل درجة الحرارة الصغري الى 12 درجة ،

كما ترتفع درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 35 درجة فى ابوسمبل كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 11-3-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

و تشهد مدن الوجه البحري طقسًا دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة في الصباح الباكر وامطار خفيفة مع حركة رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا ، مع تساقط امطار على بعض المناطق المتفرقة، وحركة رياح نشطة.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا حار نهارا ومائل للبرودة ليلا، مع شبورة في صباحا وحركة رياح نشطة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلاً ، مع نشاط لحركة الرياح.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة الى 12 درجة للصغرى و25 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 13 درجة للصغرى 24 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 17 درجة للصغرى و 34 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 11 وتبلغ العظمى 26 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 12 للصغرى و24 للدرجة العظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا ترتفع إلى مستوى معتدل وتتراوح طولها بين 1.5 إلى 2 متر، وتعد حالة البحر معتدلة.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 2 إلى 1.5 متر كحد أقصى لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 23 درجة، وعظمى 36 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة وتصل إلى 21 درجة للصغير، 35 للعظمى، فيما تنخفض درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 14 درجات للصغرى وتصل إلى 28 للعظمى.

وترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 26 للصغرى 42 للعظمى، كما تنخفض درجة الحرارة في اليمن وتصل الى 08 درجات للصغري و 26 للعظمي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1225
شبين الكوم1225
طنطا
1124
دمنهور1224
الإسكندرية
1324
بلطيم
1223
مطروح
1221
السلوم
1121
سيوة0723
بورسعيد
1422
دمياط
1421
الزقازيق
1225
الإسماعيلية
1124
السويس1224
العريش1020
رفح1020
رأس سدر
1325
نخل0825
نويبع1827
طابا1324
كاترين1126
الطور1526
شرم الشيخ1731
الغردقة
1629
مرسي علم1529
الفيوم1431
بني سويف1431
المنيا1431
أسيوط1232
سوهاج1431
قنا1532
الأقصر
1635
أسوان1734
أبوسمبل
1935
الوادى الجديد
1633
شلاتين1732
حلايب1831
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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