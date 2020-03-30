درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30-3-2020 في محافظات مصر

تشهد معظم محافظات مصر ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم و تشهد مدن الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا

تشهد منطقة القاهرة الكبري ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة في درجات الحرارة وتصل الى 15 درجة للصغري و29 درجة للعظمي بحسب بيان درجات الحرارة الصادر عن هيئة الارصاد الجوية ، كما تشهد طقس معتدل نهاراً ومائل للبرودة ليلاً مع رياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة.

وذكر تقرير هيئة الارصاد الجوية، ان متوسط درجات الحرارة عن شهر مارس في الوجة البحري والقاهرة تتراوح بين 23 و26 للدرجات العظمي، فيما تصل درجات الحرارة الصغري من 10 الى 12.

وأوضح هيئة الأرصاد الجوية، في بيان حالة الطقس، ان محافظة اسوان تشهد اعلى ارتفاع متوقع فى درجة الحرارة اليوم ، وتصل الى 32 درجة للعظمي و 18 للصغري، كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 30-3-2020.

حالة الطقس فى الوجه البحري

و تشهد مدن الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا مع رياح نشطة مثيرة للاتربة والرمال.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع حركة رياح نشطة مثيرة للاتربة والرمال تصل الى حد العواصف على بعض المناطق المكشوفة.

حالة الطقس فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع رياح نشطة مثيرة للرمال.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا مائل للحرارة نهاراً ومائل للبرودة ليلا ليلاً ، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة الى 15 درجة للصغرى و29 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 14 درجة للصغرى 29 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 18 درجة للصغرى و 32 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 10 وتبلغ العظمى 26 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 14 للصغرى و30 للدرجة العظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا ترتفع إلى مستوى معتدل وتتراوح طولها بين 1.5 إلى 2 متر، وتعد حالة البحر معتدلة.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 1 إلى 1.5 متر كحد أقصى لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 22 درجة، وعظمى 36 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة وتصل إلى 18 درجة للصغير، 32 للعظمى، فيما تنخفض درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 16 درجات للصغرى وتصل إلى 29 للعظمى.

وترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 22 للصغرى 38 للعظمى، كما تنخفض درجة الحرارة في اليمن وتصل الى 10 درجات للصغري و 28 للعظمي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: