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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 6-4-2020 في محافظات مصر

الطقس فى القاهرة الكبري معتدل نهارا وبارد ليلا مع شبورة مائية صباحا ونشاط معتدل لحركة الرياح
عصام عميرة 7:39 ص, الأثنين, 6 أبريل 20 7:39 ص, الأثنين, 6 أبريل 20

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توقع خبراء هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم  فى مصر، إذ تسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة الكبري 16 درجة للصغري و 26 درجة للعظمي ، وتشهد طقسا معتدل نهارا وبارد ليلا مع شبورة مائية صباحا ونشاط معتدل لحركة الرياح.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، ان حالة الطقس محافظة اسوان تشهد اعلى ارتفاع متوقع فى درجة الحرارة اليوم ، وتصل الى 39 درجة للعظمي و 18 للصغري، كأعلى ارتفاع متوقع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 6-4-2020.

حالة الطقس فى الوجه البحري

و تشهد مدن الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا و بارد ليلاً، وحركة رياح معتدلة وشبورة مائية.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيف نهارا وبارد ليلا مع شبورة مائية وحركة رياح معتدلة.

حالة الطقس فى الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا معتدل نهارا وبارد ليلا، مع رياح معتدلة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهاراً ولطيف ليلاً ، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة الى 16 درجة للصغرى و26 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 14 درجة للصغرى 22 درجة للعظمى، والسويس 27 للعظمي و16 للصغري.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 18 درجة للصغرى و 39 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 14 وتبلغ العظمى 27 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 16 للصغرى و27 للدرجة العظمى.

درجات الحرارة فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 25 درجة، وعظمى 39 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة وتصل إلى 23 درجة للصغير، 39 للعظمى، وترتفع درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 23 درجات للصغرى وتصل إلى 34 للعظمى.

كما ترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 25 للصغرى 41 للعظمى، كما تنخفض درجة الحرارة في اليمن وتصل الى 11 درجات للصغري و 28 للعظمي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1626
شبين الكوم1525
طنطا
1525
دمنهور1524
الإسكندرية
1422
بلطيم
1422
مطروح
1521
السلوم
1520
سيوة1623
بورسعيد
1522
دمياط
1523
الزقازيق
1627
الإسماعيلية
1527
السويس1627
العريش1724
رفح1724
رأس سدر
1525
نخل1626
نويبع1529
طابا1528
كاترين1427
الطور1530
شرم الشيخ2233
الغردقة
2032
مرسي علم2028
الفيوم1728
بني سويف1729
المنيا1529
أسيوط1530
سوهاج1631
قنا1636
الأقصر
1837
أسوان1839
أبوسمبل
1738
الوادى الجديد
1835
شلاتين1632
حلايب1632
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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