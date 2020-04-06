درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 6-4-2020 في محافظات مصر

توقع خبراء هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم فى مصر، إذ تسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة الكبري 16 درجة للصغري و 26 درجة للعظمي ، وتشهد طقسا معتدل نهارا وبارد ليلا مع شبورة مائية صباحا ونشاط معتدل لحركة الرياح.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، ان حالة الطقس محافظة اسوان تشهد اعلى ارتفاع متوقع فى درجة الحرارة اليوم ، وتصل الى 39 درجة للعظمي و 18 للصغري، كأعلى ارتفاع متوقع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 6-4-2020.

حالة الطقس فى الوجه البحري

و تشهد مدن الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا و بارد ليلاً، وحركة رياح معتدلة وشبورة مائية.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيف نهارا وبارد ليلا مع شبورة مائية وحركة رياح معتدلة.

حالة الطقس فى الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا معتدل نهارا وبارد ليلا، مع رياح معتدلة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهاراً ولطيف ليلاً ، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة الى 16 درجة للصغرى و26 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 14 درجة للصغرى 22 درجة للعظمى، والسويس 27 للعظمي و16 للصغري.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 18 درجة للصغرى و 39 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 14 وتبلغ العظمى 27 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 16 للصغرى و27 للدرجة العظمى.

درجات الحرارة فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 25 درجة، وعظمى 39 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة وتصل إلى 23 درجة للصغير، 39 للعظمى، وترتفع درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 23 درجات للصغرى وتصل إلى 34 للعظمى.

كما ترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 25 للصغرى 41 للعظمى، كما تنخفض درجة الحرارة في اليمن وتصل الى 11 درجات للصغري و 28 للعظمي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: