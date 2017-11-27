درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 27 نوفمبر

متابعات:يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على مناطق من السواحل الشمالية.وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وشمال الصعيد يصاحبها سقوط الأ

متابعات:

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على مناطق من السواحل الشمالية.



وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وشمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أقصى الغرب.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 22 درجة، والصغرى 15 درجة والإسكندرية 22 للعظمى والصغرى 15 ومطروح 14 للصغرى والعظمى 23.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، وحالة الرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة 15 22





وسط الدلتا 15 22





الإسكندرية 15 22





بلطيم 13 22





مطرح 14 23





السلوم 9 23





سيوة 13 23





بورسعيد 16 21





دمياط 16 21





العريش 11 21





رفح 9 20





الإسماعيلية 10 23





السويس 11 23





رأس سدر 14 22





نخل 4 19





نويبع 16 23





طابا 8 20





كاترين 4 16





الطور 13 22





شرم الشيخ 16 25





الغردقة 14 24





مرسى علم 15 24





الفيوم 13 22





بنى سويف 13 22





المنيا 11 22





أسيوط 10 22





سوهاج 11 22





قنا 10 23





الأقصر 11 24





أسوان 12 25





أبو سمبل 12 24





الوادى الجديد 9 24





شلاتين 18 26





أبو رماد 20 25





رأس حدربة 21 24





حلايب 20 24