لايف

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23ـ3ـ2020 في محافظات مصر

القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا
عصام عميرة 9:09 ص, الأثنين, 23 مارس 20 9:09 ص, الأثنين, 23 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 13 إلى 29 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى بارتفاع قدرة 8 درجات حرارة نقارنة بطقس أمس.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم، أن الطقس يشهد انخفاضاً فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 7 درجات فى سانت كاترين كأعلى انخفاض فى درجات الحرارة اليوم، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة فى السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق، وحركة رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الإثنين 23-3-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع إطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، وحركة رياح نشطة مثيرة للرمال.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة، وتساقط للأمطار بشكل خفيف.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 13 درجة للصغرى و29 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 12 درجة للصغرى 26 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 15 درجة للصغرى 32 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 7 درجات  وتبلغ العظمى 17 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 11 للصغرى و24 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1329
شبين الكوم1328
طنطا
1227
دمنهور1227
الإسكندرية
1226
بلطيم
1226
مطروح
1224
السلوم
1023
سيوة1024
بورسعيد
1220
دمياط
1221
الزقازيق
1220
الإسماعيلية
1126
السويس1124
العريش1222
رفح1122
رأس سدر
1221
نخل920
نويبع1520
طابا1419
كاترين717
الطور1324
شرم الشيخ1728
الغردقة
1626
مرسي علم1524
الفيوم1229
بني سويف11
28
المنيا1128
أسيوط1229
سوهاج1428
قنا1330
الأقصر
1431
أسوان1532
أبوسمبل
1434
الوادى الجديد
1128
شلاتين1725
حلايب1825
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الإثنين 23-3-2020 في مصر

دعاء محمود 12:53 ص, الأثنين, 23 مارس 20

طقس غد الإثنين.. مثير للرمال والأتربة شديد البرودة ليلًا

دعاء محمود 4:18 م, الأحد, 22 مارس 20

حالة الطقس اليوم الأحد 22-3-2020 في مصر

دعاء محمود 12:26 ص, الأحد, 22 مارس 20

طقس غدٍ الأحد.. لطيف ورياح مثيرة للأتربة غربًا والصغرى 10 درجات على العاصمة

دعاء محمود 5:12 م, السبت, 21 مارس 20

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21ـ3ـ2020 في محافظات مصر

عصام عميرة 8:51 ص, السبت, 21 مارس 20

طقس غدا السبت.. بارد وشبورة صباحا والصغري بالقاهرة 10 درجات

دعاء محمود 4:23 م, الجمعة, 20 مارس 20