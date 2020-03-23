درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23ـ3ـ2020 في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 13 إلى 29 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى بارتفاع قدرة 8 درجات حرارة نقارنة بطقس أمس.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم، أن الطقس يشهد انخفاضاً فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 7 درجات فى سانت كاترين كأعلى انخفاض فى درجات الحرارة اليوم، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة فى السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق، وحركة رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الإثنين 23-3-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع إطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، وحركة رياح نشطة مثيرة للرمال.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة، وتساقط للأمطار بشكل خفيف.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 13 درجة للصغرى و29 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 12 درجة للصغرى 26 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 15 درجة للصغرى 32 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 7 درجات وتبلغ العظمى 17 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 11 للصغرى و24 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: