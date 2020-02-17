درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 17-2-2020

رصدت بوابة “المال” في هذا التقرير درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر، والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الإثنين.
وتشهد محافظة القاهرة درجات حرارة صغري 13 درجة وعظمي 18 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الاسكندرية إلي 13 درجة للصغري و17 درجة للعظمي.
وقالت الهيئة إن طقس اليوم، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار علي مناطق متفرقة، بالإضافة إلي اضطراب في الملاحة البحرية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر.
|المدينة
|الصغري
|العظمي
|القاهرة
|12
|22
|شبين الكوم
|12
|21
|طنطا
|11
|21
|دمنهور
|10
|20
|الإسكندرية
|09
|20
|بلطيم
|10
|20
|مطروح
|10
|20
|السلوم
|09
|20
|سيوة
|08
|21
|بورسعيد
|10
|18
|دمياط
|10
|18
|الزقازيق
|12
|21
|الإسماعيلية
|09
|21
|السويس
|10
|22
|العريش
|10
|22
|رفح
|08
|20
|رأس سدر
|08
|20
|نخل
|08
|25
|نويبع
|18
|25
|طابا
|15
|24
|كاترين
|05
|20
|الطور
|14
|22
|شرم الشيخ
|18
|25
|الغردقة
|16
|26
|مرسي علم
|16
|26
|الفيوم
|08
|23
|بني سويف
|08
|24
|المنيا
|08
|25
|أسيوط
|10
|26
|سوهاج
|11
|27
|قنا
|10
|27
|الأقصر
|10
|28
|أسوان
|13
|29
|أبوسمبل
|12
|27
|الوادى الجديد
|08
|28
|شلاتين
|15
|27
|حلايب
|12
|25