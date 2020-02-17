لايف

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 17-2-2020

الصغري 13 درجة علي القاهرة والعظمي 18
دعاء محمود 7:24 ص, الأثنين, 17 فبراير 20 7:24 ص, الأثنين, 17 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت بوابة “المال” في هذا التقرير درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر، والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الإثنين.

وتشهد محافظة القاهرة درجات حرارة صغري 13 درجة وعظمي 18 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الاسكندرية إلي 13 درجة للصغري و17 درجة للعظمي.

وقالت الهيئة إن طقس اليوم، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار علي مناطق متفرقة، بالإضافة إلي اضطراب في الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر.

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1222
شبين الكوم1221
طنطا
1121
دمنهور1020
الإسكندرية
0920
بلطيم
1020
مطروح
1020
السلوم
0920
سيوة0821
بورسعيد
1018
دمياط
1018
الزقازيق
1221
الإسماعيلية
0921
السويس1022
العريش1022
رفح0820
رأس سدر
0820
نخل0825
نويبع1825
طابا1524
كاترين0520
الطور1422
شرم الشيخ1825
الغردقة
1626
مرسي علم1626
الفيوم0823
بني سويف0824
المنيا0825
أسيوط1026
سوهاج1127
قنا1027
الأقصر
1028
أسوان1329
أبوسمبل
1227
الوادى الجديد
0828
شلاتين1527
حلايب1225
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الخميس 13-2-2020 في مصر

دعاء محمود 12:50 ص, الخميس, 13 فبراير 20

طقس غداً الأربعاء.. مائل للدفء شديد البرودة ليلًا

دعاء محمود 4:44 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20

طقس اليوم الثلاثاء 11-2-2020.. غائم أحياناً ومائل للبرودة

دعاء محمود 12:23 ص, الثلاثاء, 11 فبراير 20

طقس اليوم الاثنين 10-2-2020.. مائل للبرودة ورياح معتدلة

دعاء محمود 12:33 ص, الأثنين, 10 فبراير 20

منخفض «كريم» يتسبب فى موجة صقيع قاسية لدول الشرق الأوسط

دعاء محمود 4:15 م, الأحد, 9 فبراير 20

طقس اليوم الأحد 9-2-2020.. شديد البرودة ليلاً وسقوط للأمطار

دعاء محمود 1:51 ص, الأحد, 9 فبراير 20