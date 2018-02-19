درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 فبراير

متابعات: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وم

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة أحيانا والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

وسط الدلتا 13 21

الإسكندرية 12 20

بلطيم 14 21

مطروح 11 19

السلوم 07 18

سيوة 12 21

بورسعيد 11 21

دمياط 11 20

العريش 10 19

رفح 10 18

الإسماعيلية 12 22

السويس 11 22

رأس سدر 11 18

نخل 08 20

نويبع 13 22

طابا 11 21

كاترين 04 20

الطور 11 23

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 24

الفيوم 12 22

بنى سويف 12 22

المنيا 10 22

أسيوط 10 21

سوهاج 11 23

قنا 12 23

الأقصر 11 24

أسوان 13 25

أبوسمبل 12 24

الوادى الجديد 08 23

شلاتين 14 26

ابو رماد 15 25

راس حدربة 16 25

حلايب 16 25