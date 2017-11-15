درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر

متابعات: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والر

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 27 درجة، والصغرى 16 درجة والإسكندرية 26 للعظمى والصغرى 15 ومطروح 14 للصغرى والعظمى 25.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، وحالة الرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 16 27

وسط الدلتا 16 27

الإسكندرية 15 26

بلطيم 14 25

مطروح 14 25

السلوم 12 25

سيوة 10 26

بورسعيد 18 24

دمياط 17 24

العريش 10 24

رفح 10 24

الإسماعيلية 13 27

السويس 13 27

رأس سدر 14 28

نخل 07 25

نويبع 21 28

طابا 12 26

كاترين 11 25

الطور 17 27

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 18 30

مرسى علم 20 31

الفيوم 13 28

بنى سويف 13 28

المنيا 11 28

أسيوط 10 28

سوهاج 14 29

قنا 12 30

الأقصر 12 32

أسوان 16 32

أبوسمبل 14 32

الوادى الجديد 10 30

شلاتين 24 31

أبو رماد 23 29

رأس حدربة 22 28

حلايب 22 28