درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 نوفمبر

متابعات: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارًا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد. ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سق

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارًا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس وعلى البحرين الأحمر والأبيض المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 16 21

وسط الدلتا 15 21

الإسكندرية 16 20

بلطيم 16 20

مطروح 14 21

السلوم 11 20

سيوة 11 20

بورسعيد 16 20

دمياط 16 20

العريش 14 21

رفح 14 20

الإسماعيلية 14 22

السويس 15 22

رأس سدر 12 22

نخل 06 18

نويبع 16 21

طابا 14 20

كاترين 05 16

الطور 16 21

شرم الشيخ 17 23

الغردقة 15 22

مرسى علم 16 23

الفيوم 15 21

بنى سويف 15 21

المنيا 12 21

أسيوط 11 22

سوهاج 13 22

قنا 14 23

الأقصر 15 23

أسوان 15 23

أبوسمبل 14 24

الوادى الجديد 15 23

شلاتين 21 27

أبو رماد 21 26

رأس حدربة 22 25

حلايب 22 25

