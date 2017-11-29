درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 نوفمبر

متابعات:يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على بعض المناطق من شمال البلاد.وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على بعض المناطق من شمال البلاد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 22 درجة، والصغرى 13 درجة والإسكندرية 20 للعظمى والصغرى 11 ومطروح 12 للصغرى والعظمى 20.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، وحالة الرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 13 22

وسط الدلتا 13 22

الإسكندرية 11 20

بلطيم 13 21

مطرح 12 20

السلوم 11 19

سيوة 8 21

بورسعيد 14 21

دمياط 14 21

العريش 10 22

رفح 9 21

الإسماعيلية 11 22

السويس 11 23

رأس سدر 13 22

نخل 5 20

نويبع 18 22

طابا 8 21

كارتين 5 16

الطور 14 23

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 17 24

مرسى علم 16 22

الفيوم 12 22

بنى سويف 10 22

المنيا 9 22

أسيوط 10 22

سوهاج 10 23

قنا 10 24

الأقصر 11 25

أسوان 11 25

أبو سمبل 11 24

الوادى الجديد 10 25

شلاتين 18 27

أبو رماد 20 26

رأس حدربة 21 25

حلايب 20 25

