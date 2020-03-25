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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-3-2020 في محافظات مصر

تشهد مدن الوجه البحري طقسًا لطيف نهاراوشديد البرودة ليلاً
عصام عميرة 7:37 ص, الأربعاء, 25 مارس 20 7:37 ص, الأربعاء, 25 مارس 20

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أعلنت هيئة الارصاد الجوية النشرة اليومية  عن درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 15 إلى 24  درجة مئوية فى القاهرة الكبرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم  أن الطقس يشهد ارتفاع  فى درجات الحرارة على معظم المناطق نهارا وتصل الى 35 درجة فى ابوسمبل كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وذكرت النشرة الجوية،  أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، وتصل حركة الرياح الى المستوي المعتدل احيانا ، مع شبورة صباحاً.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 24-3-2020.

درجات الحرارة فى مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا لطيف نهاراوشديد البرودة ليلاً، مع شبورة صباحا وحركة رياح معتدلة.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسا معتدل نهاراً وشديد البرودة ليلاً، وحركة رياح معتدلة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا حار نهارا ولطيف البرودة ليلاً، مع  حركة رياح معتدلة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 15 درجة للصغرى و24 للعظمي، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 15 درجة للصغرى 22 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 20 درجة للصغرى و 33 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين الى 12 وتبلغ العظمى 20 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 12 للصغرى و 23 للدرجة العظمى.

وتصل درجة الحرارة فى العريش إلى 13 للصغري و21  للعظمي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1524
شبين الكوم1424
طنطا
1323
دمنهور1323
الإسكندرية
1522
بلطيم
1421
مطروح
1121
السلوم
1022
سيوة1222
بورسعيد
1420
دمياط
1520
الزقازيق
1524
الإسماعيلية
1324
السويس1223
العريش1321
رفح1220
رأس سدر
1620
نخل1322
نويبع1822
طابا1521
كاترين1220
الطور1921
شرم الشيخ1723
الغردقة
1724
مرسي علم1625
الفيوم1526
بني سويف1527
المنيا1426
أسيوط1226
سوهاج1427
قنا1530
الأقصر
1931
أسوان2033
أبوسمبل
1935
الوادى الجديد
1831
شلاتين1730
حلايب1830
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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