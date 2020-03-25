درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-3-2020 في محافظات مصر

أعلنت هيئة الارصاد الجوية النشرة اليومية عن درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 15 إلى 24 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم أن الطقس يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة على معظم المناطق نهارا وتصل الى 35 درجة فى ابوسمبل كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وذكرت النشرة الجوية، أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، وتصل حركة الرياح الى المستوي المعتدل احيانا ، مع شبورة صباحاً.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 24-3-2020.

درجات الحرارة فى مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا لطيف نهاراوشديد البرودة ليلاً، مع شبورة صباحا وحركة رياح معتدلة.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسا معتدل نهاراً وشديد البرودة ليلاً، وحركة رياح معتدلة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا حار نهارا ولطيف البرودة ليلاً، مع حركة رياح معتدلة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 15 درجة للصغرى و24 للعظمي، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 15 درجة للصغرى 22 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 20 درجة للصغرى و 33 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين الى 12 وتبلغ العظمى 20 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 12 للصغرى و 23 للدرجة العظمى.

وتصل درجة الحرارة فى العريش إلى 13 للصغري و21 للعظمي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: