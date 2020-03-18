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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-3-2020 فى محافظات مصر

شلاتين الأعلى ارتفاعا فى درجات الحرارة اليوم
عصام عميرة 9:22 ص, الأربعاء, 18 مارس 20 9:22 ص, الأربعاء, 18 مارس 20

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء ، فى مختلف محافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 11 إلى 20 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير، اليوم الأربعاء، أن الطقس يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 25 درجة فى شلاتين كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم، مع رياح نشطة واضطراب حركة الملاحة فى السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع تساقط امطار خفيفة، وحركة رياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأربعاء  18-3-2020.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، ومع حركة رياح معتدلة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا، مع رحكة رياح خفيفة الى معتدلة.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا معتدلنهارا وشديد البرودة ليلا، مع امطار خفيفة على بعض المناطق.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مئل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع امطار خفيفة على بعض المناطق ورياح معتدلة الى نشطة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 11 درجة للصغرى و20 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 13 درجة للصغرى 18 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 14 درجة للصغرى و24 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 5 وتبلغ العظمى 15 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 12 للصغرى و18 للدرجة العظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا ترتفع إلى مستوى معتدل وتتراوح طولها بين 2.5 إلى 3 متر، وتعد حالة البحر مضطربة.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 2 إلى 2.5 متر كحد أقصى لارتفاع الأمواج وتصل حالتة الى معتدل ومضطرب فى بعض الاوقات بحسب درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 18 درجة، وعظمى 33 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 12 درجة للصغير، 29 للعظمى، فيما تنخفض درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 15 درجات للصغرى وتصل إلى 32 للعظمى.

وترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 18 للصغرى 35 للعظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1318
شبين الكوم1218
طنطا
1218
دمنهور1217
الإسكندرية
1417
بلطيم
1517
مطروح
1216
السلوم
1017
سيوة1121
بورسعيد
1518
دمياط
1519
الزقازيق
1318
الإسماعيلية
1219
السويس1320
العريش1220
رفح1119
رأس سدر
1520
نخل1019
نويبع1823
طابا1622
كاترين0814
الطور1523
شرم الشيخ1726
الغردقة
1827
مرسي علم1726
الفيوم1321
بني سويف1221
المنيا1223
أسيوط1324
سوهاج1425
قنا1528
الأقصر
1529
أسوان1529
أبوسمبل
1530
الوادى الجديد
1529
شلاتين2129
حلايب2227
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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