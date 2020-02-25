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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26-2-2020 بمحافظات مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر
عصام عميرة 12:36 ص, الأربعاء, 26 فبراير 20 12:36 ص, الأربعاء, 26 فبراير 20

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 11 إلى 21 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى.

وقال هيئة الأرصاد الجوية في تقرير طقس اليوم الأربعاء في القاهرة الكبرى سيكون مائلا للدفء نهارا، ودرجة حرارة منخفصة ليلاً وشديدة البرودة، وفي هذا التقرير ننشر طقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 26-2-2020.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا مائلا للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا، مع نشاط خفيف إلى معتدل لحركة الرياح.

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة مائية كثيفة تصل إلى الضباب على مناطق متفرقة.

درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى

وتشهد محافظة القاهرة درجات حرارة صغرى 11 درجة وعظمى 21 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 12 درجة والصغرى 21 درجة للعظمى.

وتصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 10 درجة للصغرى و24  درجة للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة الصغري الى 02 فى مدينة كاترين وتبلغ العظمي 15 درجات.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا معتدلة  تتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

فيما يبلغ طول أمواج البحر المتوسط 2 متر أقصي ارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة المعلنة فى هيئة الأرصاد الجوية.

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 18 درجة، والعظمى 30 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 11 درجة للصغرى، 23 للعظمى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1017
شبين الكوم0916
طنطا
0916
دمنهور1016
الإسكندرية
1117
بلطيم
1216
مطروح
1116
السلوم
1116
سيوة0918
بورسعيد
1118
دمياط
1118
الزقازيق
1017
الإسماعيلية
0918
السويس1018
العريش1016
رفح0916
رأس سدر
1019
نخل0318
نويبع1118
طابا1018
كاترين0008
الطور0918
شرم الشيخ1319
الغردقة
1221
مرسي علم1322
الفيوم0917
بني سويف0918
المنيا0818
أسيوط0719
سوهاج0819
قنا0820
الأقصر
0920
أسوان1120
أبوسمبل
1121
الوادى الجديد
0721
شلاتين1521
حلايب1320
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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