درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26-2-2020 بمحافظات مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 11 إلى 21 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى.

وقال هيئة الأرصاد الجوية في تقرير طقس اليوم الأربعاء في القاهرة الكبرى سيكون مائلا للدفء نهارا، ودرجة حرارة منخفصة ليلاً وشديدة البرودة، وفي هذا التقرير ننشر طقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 26-2-2020.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا مائلا للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا، مع نشاط خفيف إلى معتدل لحركة الرياح.

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة مائية كثيفة تصل إلى الضباب على مناطق متفرقة.

درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى

وتشهد محافظة القاهرة درجات حرارة صغرى 11 درجة وعظمى 21 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 12 درجة والصغرى 21 درجة للعظمى.

وتصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 10 درجة للصغرى و24 درجة للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة الصغري الى 02 فى مدينة كاترين وتبلغ العظمي 15 درجات.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا معتدلة تتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

فيما يبلغ طول أمواج البحر المتوسط 2 متر أقصي ارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة المعلنة فى هيئة الأرصاد الجوية.

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 18 درجة، والعظمى 30 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 11 درجة للصغرى، 23 للعظمى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: