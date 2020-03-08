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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8-3-2020 في محافظات مصر

ترتفع درجات الحرارة اليوم فى القاهرة الكبري بمعدل 5 درجات مقارنة بأمس بحسب بيان درجات الحرارة الصادر عن هيئة الارصاد الجوية
عصام عميرة 7:00 ص, الأحد, 8 مارس 20 7:00 ص, الأحد, 8 مارس 20

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، فى مختلف محافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 12 إلى 27 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى بارتفاع قدره 5 درجات عن أمس.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير، اليوم الأحد، أن الطقس يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة فى معظم المناطق نهارا تصل إلى 31 درجة فى أسوان كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وذكر أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحا مع حركة رياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأحد 8-3-2020.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا مائلا للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلاً مع نشاط  معتدل لحركة الرياح.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا حار نهارا وباردا ليلا، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا مائلا للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا، ورياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا مع نشاط معتدل لحركة الرياح فى بعض الأوقات وشبورة مائية صباحا.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 12 درجة للصغرى و27 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 13 درجة للصغرى 24 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 14 درجة للصغرى و 31 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 05 وتبلغ العظمى 20 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 12 للصغرى و25 للدرجة العظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا ترتفع إلى مستوى معتدل وتتراوح طولها بين 1.5 إلى 2 متر، وتعد حالة البحر معتدلة.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 1.5 إلى 2 متر كحد أقصى لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 22 درجة، وعظمى 36 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 16 درجة للصغير، 29 للعظمى، فيما تنخفض درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 12 درجات للصغرى وتصل إلى 26 للعظمى.

وترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 21 للصغرى 38 للعظمى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1227
شبين الكوم1126
طنطا
1126
دمنهور1225
الإسكندرية
1324
بلطيم
1224
مطروح
1023
السلوم
1027
سيوة0925
بورسعيد
1221
دمياط
1221
الزقازيق
1227
الإسماعيلية
1027
السويس1225
العريش1121
رفح1020
رأس سدر
1424
نخل0725
نويبع1626
طابا1224
كاترين0520
الطور1526
شرم الشيخ1726
الغردقة
1627
مرسي علم1626
الفيوم1127
بني سويف1127
المنيا1128
أسيوط1028
سوهاج1129
قنا1229
الأقصر
1330
أسوان1431
أبوسمبل
1530
الوادى الجديد
1029
شلاتين1826
حلايب1824
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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