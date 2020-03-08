درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8-3-2020 في محافظات مصر

ترتفع درجات الحرارة اليوم فى القاهرة الكبري بمعدل 5 درجات مقارنة بأمس بحسب بيان درجات الحرارة الصادر عن هيئة الارصاد الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، فى مختلف محافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 12 إلى 27 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى بارتفاع قدره 5 درجات عن أمس.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير، اليوم الأحد، أن الطقس يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة فى معظم المناطق نهارا تصل إلى 31 درجة فى أسوان كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وذكر أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحا مع حركة رياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأحد 8-3-2020.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا مائلا للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلاً مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا حار نهارا وباردا ليلا، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا مائلا للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا، ورياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا مع نشاط معتدل لحركة الرياح فى بعض الأوقات وشبورة مائية صباحا.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 12 درجة للصغرى و27 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 13 درجة للصغرى 24 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 14 درجة للصغرى و 31 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 05 وتبلغ العظمى 20 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 12 للصغرى و25 للدرجة العظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا ترتفع إلى مستوى معتدل وتتراوح طولها بين 1.5 إلى 2 متر، وتعد حالة البحر معتدلة.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 1.5 إلى 2 متر كحد أقصى لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 22 درجة، وعظمى 36 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 16 درجة للصغير، 29 للعظمى، فيما تنخفض درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 12 درجات للصغرى وتصل إلى 26 للعظمى.

وترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 21 للصغرى 38 للعظمى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: