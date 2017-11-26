درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26 نوفمبر

متابعات:يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء شمالاً حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وشمال الصعيد يص

متابعات:



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء شمالاً حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وشمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى







القاهرة 15 21





وسط الدلتا 15 21





الإسكندرية 13 20





بلطيم 13 20





مطروح 13 20





السلوم 11 21





سيوة 11 23





بورسعيد 17 20





دمياط 17 20





العريش 09 19





رفح 09 19





الإسماعيلية 10 21





السويس 11 22





رأس سدر 13 22





نخل 06 18





نويبع 19 23





طابا 13 21





كاترين 04 15





الطور 15 23





شرم الشيخ 18 24





الغردقة 15 24





مرسى علم 16 24





الفيوم 12 21





بنى سويف 11 21





المنيا 10 21





أسيوط 09 21





سوهاج 09 22





قنا 09 23





الأقصر 10 24





أسوان 11 25





أبوسمبل 11 24





الوادى الجديد 08 23





شلاتين 17 27





أبو رماد 18 26





رأس حدربة 18 25





حلايب 19 25