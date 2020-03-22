درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22-3-2020 فى محافظات مصر

تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 10 درجة للصغرى 21 درجة للعظمى

ترصد بوابة ” المال” الالكترونية النشرة الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية لبيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم فى مختلف محافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 10 إلى 21 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير،اليوم، أن الطقس يشهد انخفاضاً فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى درجتين فى سانت كاترين كأعلى انخفاض فى درجات الحرارة اليوم، مع رياح نشطة فى السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا، وحركة رياح خفيفة الى نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 22-3-2020.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، ومع شبورة صباحا وحركة رياح خفيفة الى معتدلة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، مع حركة رياح خفيفة الى معتدلة.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، مع شبورة صباحا.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع رياح نشطة مثيرة للاتربة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 10 درجة للصغرى و21 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 10 درجة للصغرى 21 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 13 درجة للصغرى 25 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 2 وتبلغ العظمى 18 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 9 للصغرى و20 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: