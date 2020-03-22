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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22-3-2020 فى محافظات مصر

تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 10 درجة للصغرى 21 درجة للعظمى
عصام عميرة 7:26 ص, الأحد, 22 مارس 20 7:26 ص, الأحد, 22 مارس 20

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ترصد بوابة ” المال” الالكترونية النشرة الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية لبيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم فى مختلف محافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 10 إلى 21 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير،اليوم، أن الطقس يشهد انخفاضاً فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى درجتين فى سانت كاترين  كأعلى انخفاض فى درجات الحرارة اليوم، مع رياح نشطة فى السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا، وحركة رياح خفيفة الى نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد  22-3-2020.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، ومع شبورة صباحا وحركة رياح خفيفة الى معتدلة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، مع حركة رياح خفيفة الى معتدلة.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، مع شبورة صباحا.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع رياح نشطة مثيرة للاتربة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 10 درجة للصغرى و21 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 10 درجة للصغرى 21 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 13 درجة للصغرى 25 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 2 وتبلغ العظمى 18 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 9 للصغرى و20 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1021
شبين الكوم1020
طنطا
920
دمنهور921
الإسكندرية
1021
بلطيم
1120
مطروح
1123
السلوم
1024
سيوة824
بورسعيد
1120
دمياط
1121
الزقازيق
920
الإسماعيلية
821
السويس920
العريش920
رفح920
رأس سدر
1019
نخل519
نويبع1021
طابا920
كاترين218
الطور1222
شرم الشيخ1322
الغردقة
1121
مرسي علم1320
الفيوم822
بني سويف722
المنيا623
أسيوط923
سوهاج924
قنا1024
الأقصر
1124
أسوان1325
أبوسمبل
1523
الوادى الجديد
725
شلاتين1623
حلايب1921
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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