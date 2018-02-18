درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18 فبراير

متابعات: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومناطق من…

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء وشمال البلاد حتى القاهرة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى



القاهرة 13 20

وسط الدلتا 13 20

الإسكندرية 12 19

بلطيم 14 20

مطروح 10 19

السلوم 08 19

سيوة 09 19

بورسعيد 15 19

دمياط 15 19

العريش 10 20

رفح 11 21

الإسماعيلية 11 20

السويس 12 20

رأس سدر 14 22

نخل 11 19

نويبع 17 21

طابا 14 20

كاترين 06 11

الطور 14 21

شرم الشيخ 17 22

الغردقة 15 21

مرسى علم 16 22

الفيوم 12 20

بنى سويف 11 20

المنيا 08 20

أسيوط 09 20

سوهاج 09 21

قنا 10 22

الأقصر 10 22

أسوان 11 22

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 07 20

شلاتين 14 24

ابو رماد 15 23

راس حدربة 16 22

حلايب 16 22

