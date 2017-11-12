درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 12 نوفمبر

متابعات: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 26 درجة، والصغرى 16 درجة والإسكندرية 25 للعظمى والصغرى 15 ومطروح 13 للصغرى والعظمى 25.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، وحالة الرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 16 26

وسط الدلتا 16 26

الإسكندرية 15 25

بلطيم 17 25

مطروح 13 25

السلوم 11 24

سيوة 12 26

بورسعيد 19 25

دمياط 19 25

العريش 11 25

رفح 11 25

الإسماعيلية 13 27

السويس 15 27

رأس سدر 15 27

نخل 06 26

نويبع 19 27

طابا 14 26

كاترين 07 23

الطور 18 25

شرم الشيخ 21 27

الغردقة 19 28

مرسى علم 20 29

الفيوم 14 26

بنى سويف 14 26

المنيا 12 26

أسيوط 11 26

سوهاج 12 28

قنا 12 29

الأقصر 13 30

أسوان 16 31

أبوسمبل 15 31

الوادى الجديد 14 29

شلاتين 20 28

أبو رماد 21 27

رأس حدربة 22 26

حلايب 22 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 16 26



وسط الدلتا 16 26



الإسكندرية 15 25



بلطيم 17 25



مطروح 13 25



السلوم 11 24



سيوة 12 26



بورسعيد 19 25



دمياط 19 25



العريش 11 25



رفح 11 25



الإسماعيلية 13 27



السويس 15 27



رأس سدر 15 27



نخل 06 26



نويبع 19 27



طابا 14 26



كاترين 07 23



الطور 18 25



شرم الشيخ 21 27



الغردقة 19 28



مرسى علم 20 29



الفيوم 14 26



بنى سويف 14 26



المنيا 12 26



أسيوط 11 26



سوهاج 12 28



قنا 12 29



الأقصر 13 30



أسوان 16 31



أبوسمبل 15 31



الوادى الجديد 14 29



شلاتين 20 28



أبو رماد 21 27



رأس حدربة 22 26



حلايب 22 26