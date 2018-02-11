درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11 فبراير

متابعات:يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم الأحد، على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صب

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم الأحد، على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربا يصاحبها سقوط للأمطار تمتد نحو الداخل، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يترواح بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-



الصغرى العظمى



القاهرة 17 24

وسط الدلتا 17 24

الإسكندرية 16 19

بلطيم 16 18

مطروح 15 18

السلوم 14 17

سيوة 15 24

بورسعيد 16 19

دمياط 16 19

العريش 15 22

رفح 15 22

الإسماعيلية 18 24

السويس 18 25

رأس سدر 14 26

نخل 16 27

نويبع 18 27

طابا 14 25

كاترين 10 25

الطور 16 23

شرم الشيخ 19 29

الغردقة 16 29

مرسى علم 17 30

الفيوم 14 25

بنى سويف 13 26

المنيا 13 27

أسيوط 14 29

سوهاج 14 31

قنا 15 33

الأقصر 15 34

أسوان 16 35

أبوسمبل 15 33

الوادى الجديد 14 31

شلاتين 17 28

ابو رماد 18 27

راس حدربة 19 26

حلايب 19 26