درجات الحرارة السبت المقبل ..تصل فى القاهرة 41 للعظمي بسبب منخفض الهند الموسمي

تتوقع الارصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت المقبل على كافة الانحاء المصرية، بسبب تعرض البلاد الى منخفض الهند الموسمي، وتصل فى القاهرة الكبري 41 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة السبت المقبل

وأضافت الارصاد ان درجات الحرارة السبت المقبل تصل على مدن السواحل الشمالية 35 للعظمي و 22 للصغري، وجنوب سيناء 40 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة يوم السبت عل الصعيد

كما تصل درجة الحرارة يوم السبت المقبل على مدن شمال الصعيد 43 للعظمي و 26 للصغري، وجنوب الصعيد 45 للعظمي و 26 للصغري.

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الغربية.

كما تشهد كافة الانحاء طقس معتدل ليلا، مع نشاط لحركة الرياح احيانا على مدن جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة على غرب البلاد، ومحافظات الوجه البحري.

ووجهت هيئة الارصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لتخفيف من الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، ومنها الإكثار من شرب السوائل الباردة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة.

وكذا ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض للأشعة الشمس المباشرة، وحذرت من التعرض للأشعة الشمس المباشرة .

موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط

تتوقع الارصاد موجه شديدة الحرارة تضرب الشرق الاوسط خلال تلك الايام، مع إقبال فصل الصيف يمتد تأثير منخفض الهند الموسمى ليشمل بلاد الشرق الأوسط( الكويت- العراق -إيران _شبه الجزيرة العربية) لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

كما سجلت مدينة الجهراء بالكويت درجة حرارة تجاوزت ٥٠ درجة مئوية.

وتتوقع الارصاد أن يمتد تأثيره إلى جمهورية مصر العربية ويسبب موجة حارة عليها ولكن أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافى .

ومرور منخفض الهند الموسمى على البحر المتوسط يعمل على تعديل الكتلة الهوائية، وبالتالى تعديل في درجة الحرارة ولكن تزداد نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس .