درجات الحرارة الخميس 11-6-2020 في مصر

تصل درجة الحرارة اليوم فى القاهرة الى 36 درجة للعظمي و 21 للصغري

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الخميس فى محافظات مصر، وتشهد مدن القاهرة والوجه البحري طقساً حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا علي بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان أن الطقس علي السواحل الشمالية الغربية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تشهد جنوب سيناء حركة رياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا لطيف ليلًا، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة.

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة العظمى 36 والصغرى 21، أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 27، بينما الغردقة العظمى 37 والصغرى 26، دمنهور العظمى 32 والصغرى 19.

وتسجل محافظة أسوان 43 درجة للعظمي و 28 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 42 درجة للعظمي و 26 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 37.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: