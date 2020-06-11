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درجات الحرارة الخميس 11-6-2020 في مصر

تصل درجة الحرارة اليوم فى القاهرة الى 36 درجة للعظمي و 21 للصغري
عصام عميرة 8:49 ص, الخميس, 11 يونيو 20 8:49 ص, الخميس, 11 يونيو 20

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الخميس فى محافظات مصر، وتشهد مدن القاهرة والوجه البحري طقساً حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا علي بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان أن الطقس علي السواحل الشمالية الغربية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تشهد جنوب سيناء حركة رياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا لطيف ليلًا، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة.

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة العظمى 36 والصغرى 21، أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 27، بينما الغردقة العظمى 37 والصغرى 26، دمنهور العظمى 32 والصغرى 19.

وتسجل محافظة أسوان 43 درجة للعظمي و 28 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 42 درجة للعظمي و 26 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 37.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3621
الاسكندرية2919
طنطا
3420
شبين الكوم3520
دمنهور3219
بلطيم
3020
مطروح
3018
السلوم
3219
سيوة3724
بورسعيد
3022
دمياط
2921
الزقازيق
3521
الإسماعيلية
3719
السويس3621
العريش3018
رفح2919
رأس سدر
3520
نخل3513
نويبع3623
طابا3319
كاترين3216
الطور3523
شرم الشيخ3927
الغردقة
3726
مرسي علم3524
الفيوم3721
بني سويف3721
المنيا3822
أسيوط3923
سوهاج4025
قنا4226
الأقصر
4327
أسوان4328
أبوسمبل
4227
الوادى الجديد
4226
شلاتين3826
حلايب3427
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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