درة في حوار مع «المال» : تمردت على أدوار الفتاة الجميلة ونجاح «الأجهر» كان كبيرا

قدمت النجمة درة الفترة الماضية بطولة مسلسل ” الأجهر” بجانب النجم عمرو سعد في شهر رمضان الماضي ، ولاقى العمل نجاحا مميزا وحقق مشاهدة كبيرة وقدمت فيه شخصية ” دكتور نهلة” ونالت اعجاب المشاهدين بمواقع التواصل الاجتماعي .

تحدثت درة في حوارها مع “المال” عن مسلسل الأجهر ورأيها في العمل مع عمرو سعد أكثر من مرة ، بالإضافة لرأيها في البطولة الدرامية وعلاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي وكيف تواجه الانتقادات أحيانا بها .

حماسها لمسلسل الأجهر وتعاونها مع عمرو سعد

تحدثت النجمة درة لـ” المال” عن تقديمها لمسلسل الأجهر الفترة الماضية وتحقيقه نجاحا كبيرا بالموسم الرمضاني الماضي فقالت : ردود أفعال الجمهور عن دوري في المسلسل “دكتورة نهلة” كانت رائعة خاصة أنه ليس العمل الفني الأول الذي يجمعني بالنجم عمرو سعد”.

وأضافت أنها تحمست لمسلسل الأجهر كثيرا لأنه ضم كافة العناصر الفنية التي تحقق النجاح من وجود شركة إنتاجية كبيرة مثل الأخوان للمنتج صادق الصباح ، وكذلك عرض المسلسل الفترة الماضية بأهم شاشة عربية ” ام بي سي مصر” ، كما أن عمرو سعد نجم مهم وتحقق أعماله الفنية الدرامية جماهيرية كبيرة السنين الأخيرة .

وعن أسباب تكرار العمل الفني بينها وبين النجم عمرو سعد في أكثر من عمل فني قالت درة : “توجد كيمياء مميزة في العمل بيني وبين عمرو سعد وأحب كثيرا أن أظهر في عمل فني كبير مع نجم موهوب مثل عمرو سعد يهتم بكافة تفاصيل شخصيته في المسلسل ويبذل جهدا كبيرا ليظهر بأفضل صورة لدى المشاهد.

وأوضحت أيضا أن عمرو سعد بالنسبة لها بمثابة صديق عزيز وليس مجرد زميل فقط على المستوى المهني .

التمرد على أدوار الفتاة الجميلة

وعن أسباب اتجاهها لتقديم مسلسلات تحمل طابع الاثارة والتشويق السنين الأخيرة مثل الأجهر والمتهمة وغيرها قالت النجمة “درة” إنني أعشق تقديم تلك النوعية من الأنماط والشخصيات حيث تظهر امكاناتي كممثلة بصورة كبيرة ، بالاضافة أنني لا أريد أن أحصري في نوعية شخصية البنت الجميلة طيلة الوقت في الأعمال الفنية ، وأفضل التمرد على هذا النمط تماما”.

البطولة في الدراما التليفزيونية

وفيما يتعلق بتقلدها البطولة في المسلسلات التليفزيونية خارج الموسم الرمضاني الأضخم سنويا من ناحية الأعمال الدرامية قالت إن هناك ممثلين يقدمون مسلسلات بعيدا عن شهر رمضان ويكون ذلك أفضل لهم مقارنة بآخرين يحرصون على تقديم بطولات بمسلسلات في شهر رمضان والأمر يتوقف في الأساس على نوعية العمل الفني الدرامي.

ولفتت إلى أن أي ممثل يريد تحقيق نجاح كبير يهتم بالعمل مع شركة إنتاج كبرى ، وفي الماضي كان النجوم الكبار هم الذين يتصدرون مسلسلات شهر رمضان تحديدا لكن بانتشار المنصات الرقمية الحديثة أصبح هناك نجوما آخرين يتقلدون البطولة الدرامية وليسوا مرتبطين بموسم درامي معين .

ونوهت درة قائلة أنها تفضل أن تشارك في مشروع فني كبير مع منتجين كبار وعناصر فنية جيدة فذلك يكون أفضل بالنسبة لها.

أراء السوشيال ميديا في أعمالها الفنية

أما فيما يتعلق بعلاقتها بمواقع السوشيال ميديا فقالت : “أحيانا أتعرض لانتقادات من بعض الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي وأؤكد السوشيال ميديا ليست نقدا أبدا وليس لها علاقة به ، ومايصدر عليها تكون تكون إما انطباعات شخصية أو أمور موجهة ، حيث أنه لا يوجد رأيا مقدسا ومنذ بدء الخليقة الناس اختلفت على كل شئ حتى المقدسات تم الاختلاف عليها والآراء المختلفة موجودة”.

وشددت درة على أن “ما يشغلها حقيقة أن تظل نجمة صف أول في السوق ، لاسيما أن النجومية يصنعها الجمهور للفنان ، علاوة على أنه من الضروري أن يحرص الفنان على انتقاء اختياراته الفنية للحفاظ على اسمه ونجوميته ونوعية المناسبات والأحداث التي يتواجد فيها أو حتى الاعلانات التجارية التي يشارك فيها”.

لذلك أحرص على أن أحافظ على ” ايميج” خاص بي في السوق وأن يكون لي مكانة معينة خاصة بي ، لأن ذلك يساعدني في النهاية في الحصول على المساحة التي أتمناها في أي عمل فني أشارك فيه، تضيف النجمة درة..