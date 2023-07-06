«درايف للتمويل» تعتزم الحصول على تسهيلات بقيمة مليار جنيه من 4 بنوك

تعتزم شركة درايف للتمويل الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار جنيه من 4 بنوك حكومية وخاصة.

قال أحمد أسامة، العضو المنتدب للشركة إنها دخلت مرحلة المباحثات الأخيرة مع 4 بنوك كبرى، من أجل الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار جنيه فى الفترة المقبلة.

وأضاف «أسامة» فى تصريحات لـ «المال» أن البنوك المشاركة فى التمويل هي: «الأهلى المصرى»، و«التجارى الدولى»، و«المصرى الخليجى»، و«أبوظبى التجارى».

وأوضح أن التسهيلات المزمع الحصول عليها من البنوك الأربعة ستوجه مناصفة لتمويل نشاطى التخصيم والتمويل الاستهلاكي.

وتمتلك الشركة 30 نقطة تفعيل بنشاط التمويل الاستهلاكى فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغردقة، وتستهدف الوصول بمحفظتها إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وأشار العضو المنتدب لـ«درايف» إلى أن دخول 4 بنوك كبرى فى تمويلها مؤشر على النتائج الكبيرة التى حققتها الفترة الماضية، من حيث قدرتها على إدارة الأزمات، وإصدار 3 عمليات توريق وسندات للشركات بنجاح، مضيفًا أنها سجلت نتائج أعمال ومؤشرات قوية فى السوق.

وذكر أن الشركة تستهدف التوسع فى 7 محافظات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنها بدأت مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى فى محافظة طنطا، وستعلن عن انطلاقها فى المحافظات الأخرى خلال أشهر.

وتأسست «درايف» فى عام 2012، بهدف منح التمويلات ومزاولة نشاط التخصيم لجميع العملاء سواء الأفراد أو الشركات داخل مصر، ويبلغ رأسمال وحقوق الملكية للشركة 800 مليون جنيه.

وتوفر شركة «درايف» خططا تمويلية للسيارات التى تقوم «جى بى غبور أوتو» بتصنيعها، ويتم طرحها خارج معارض الشركة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التمويلية للموزعين المعتمدين وعملاء التجزئة الموفرة للعلامات التجارية لسيارات أخرى.