«درايف - جي بي أوتو» تصدر أول سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه

أعلنت شركة جي بي أوتو غبور لصناعة السيارات عن نجاح شركتها التابعة “درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية” فى إصدار أول سندات توريق لها بقيمة 700 مليون جنيه.

وقالت “جي بي أوتو غبور” فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن هذا الإصدار يأتى فى إطار برنامج ممتد لإصدار سندات توريق بقيمة ملياري جنيه.

ومن المقرر أن تستخدم شركة درايف حصيلة الإصدار فى سداد جزء من مديونياتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية فى النشاطين الأساسين لها (التخصيم والتمويل الاستهلاكى).

وحصلت الشركة على تصنيف ائتمانى A- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) ، ويتكون الإصدار من شريحتين بمدد استحقاق تتراوح بين 13 و 60 شهرا.

جي بي أوتو : سندات التوريق على شريحتين بمدد استحقاق تتراوح بين 13 إلى 60 شهرًا

سندات توريق

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 300 مليون جنيه على 13 شهرا بعائد ثابت 14%، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 400 مليون جنيه على 60 شهرا بعائد سنوى ثابت 13.5%.

وتعتبر درايف للتمويل إحدى الشركات التابعة لجى بى كابيتال -ذراع خدمات التمويل غير المصرفى- فى مجموعة جى بى أوتو للسيارات، وتستحوذ الشركة على 9% من سوق الخدمات المالية غير المصرفية حتى مايو 2022 وفقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.

وحصلت الشركة خلال العام الماضى 2021 على رخصة إضافة نشاط التمويل الإستهلاكى إلى أغراضها من هيئة الرقابة المالية إلى جانب نشاط تمويل السيارات .

وقال نادر غبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة جى بى أوتو إن حصول هذا الإصدار من سندات التوريق على تصنيف قوى من ميريس يعد بمثابة شهادة على قوة محفظة الشركة وجودتها الفائقة.

كما أشاد أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة درايف بنجاح الإصدار فى ظل المشهد الاقتصادى المحلى والعالمى الحالى معتبرا ذلك بمثابة علامة على قدرة الشركة على التأقلم مع التحديات المحيطة، وفقا للإفصاح.

تابعة لجي بي أصدرت سندات توريق بقمية 2 مليار جنيه العام الماضى

جي بي أوتو للسيارات

وأفصحت مجموعة غبور (3 يناير 2021 ) عن نجاح شركتها التابعة جي بي للتأجير التمويلى فى إصدار رابع عملية توريق بقيمة 2.041 مليار جنيه تقريبا.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن شركة جى بى للتأجير التمويلى ستستخدم عوائد عملية التوريق فى خفض مديونياتها وتعزيز المركز المالى وفتح خطوط ائتمانية جديدة مع البنوك لدعم خطط النمو المستقبلية.

وأصدرت عملية التوريق على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 و 37 و 60 شهر على التوالي،وبلغت قيمة الشريحة الأولى 236 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 925 مليون جنيه، كما وصلت الثالثة إلى 880 مليون جنيه.

وتتمتع الشريحة الأولى من سندات التوريق بعائد متغير قدره 15 نقطة علاوة على معدل سعر الإقراض البالغ 9.25% ، بينما يبلغ العائد الإضافى على الشريحتين الثانية والثالثة 30 و60 نقطة على التوالى.

وتولت شركة كابيتال للتوريق إصدار العملية، بينما قامت شركة مصر كابيتال بأعمال الإدارة والترويج للإصدار، بالمشاركة مع بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس.

وتعتبر “جي بي أوتو” إحدى الشركات الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات والتمويل (غير المصرفي) وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك من خدمات الصيانة وقطع الغيار والمنتجات ذات العلاقة.

كما تخطط لتأسيس شركتين جديدتين إحداهما فى كينيا تحت مسمى “جي بي أوتو كينيا”، والأخرى فى مصر تحت مسمى “جي بي أوتوموتيف لتجارة وصناعة السيارات مصر” .