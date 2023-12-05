«درايف» تعلن إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه

أعلنت شركة جي بي كوربوريشن(GBCO.CA في البورصة المصرية) الشركة المتخصصة في مجال تجميع وتوزيع السيارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (جي بي أوتو)، وتقديم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري (جي بي كابيتال)، عن قيام شركتها التابعة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية الإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه. علمًا بأن الشركة تعتزم توظيف عائدات عملية الإصدار في إعادة تمويل جزء من مديوناتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية، وإنشاء حدود ائتمانية جديدة مع البنوك المقرضة.

جدير بالذكر أن هي شركة تمويل سيارات تندرج تحت مظلة جي بي كابيتال، ذراع التمويل التابع لشركة جي بي كوربوريشن، وتعمل درايف على الجبهة الأمامية لتقديم خدمات للتجار وأصحاب السيارات في السوق المصري منذ عام 2012، وتقدم خيارات فورية للشراء والبيع، بالإضافة إلى خطط التقسيط لجميع أنواع المركبات، سواء كانت جديدة أو مستعملة (سيارات الركاب، والمركبات التجارية، والفانات)، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر درايف هي الشركة الأم لتطبيق “فرصة”، وهو تطبيق رقمي يقدم تمويل لمجموعة من الخدمات المالية للأفراد.

ويأتي الإصدار ضمن برنامج توريق بإجمالي قيمة 5 مليار جنيه مصري، حيث نجحت الشركة في إصدار الشريحة الأولى، بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار جنيه، وتجاوزت تغطية الاكتتاب 1.7 مرة، مما يعكس التنوع والجودة العالية في المحفظة.

وتأتي عملية الإصدار علي ثلاث شرائح بمدد استحقاق تتراوح ما بين 13 36 و59 شهرًا، حيث حصلت الشرائح الثلاث على تصنيف الجدارة الائتمانية AA+وAA وA على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). وتنقسم عملية الإصدار لـ : الشريحة الأولي بقيمة 497.5 مليون جنيه، الشريحة الثانية بقيمة 695.6 مليون جنيه، والشريحة الثالة بقيمة 274.4 مليون جنيه.

من جانبه قال أحمد اسامة، العضو المنتدب لشركة درايف: “يعزز هذا الاصدار ليس فقط وضعنا المالي، ولكنه يمكننا أيضًا من خدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال توفير حلول مالية أكثر مرونة وابتكار”.

وأضاف: “أن برنامج التوريق يشكل خطوة استراتيجية من قبل درايف لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز قدراتها المالية، وتهدف الشركة إلى الاستفادة من هذا البرنامج لدعم خططها التوسعية وتوفير حلول مالية متزايدة لفئة عملاء أوسع، وحتى الآن، نجحت درايف في إصدار سندات توريق بقيمة 3.3 مليار جنيه مصري بالإضافة إلى إصدار سندات بمبلغ 700 مليون جنيه”.

وعلق تامر العمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي كابيتال قائلاً: ” إن اتمام عملية اصدار سندات التوريق بنجاح هو شهادة على رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بالنمو المستدام، كما تتناسب هذه الخطوة مع هدف درايف الرئيسي في ترسيخ موقفها وتعزيز وضعها السيولي، وفتح الباب لخطط التوسع المستقبلية.”

وقامت شركة كابيتال للتوريق بعملية الإصدار، بينما يلعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي و المنسق العام ومدير الاصدار و مروج الاكتتاب، وقاما البنك العربي الأفريقي و الأهلي المتحد بدور ضامني تغطية الاكتتاب، بجانب اختصاص الأول بمتلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، وتولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة مهمة المستشار القانوني، ومؤسسة “KPMG “مراقباً للحسابات.