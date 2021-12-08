دراى ميكس للبويات تضخ 60 مليون جنيه لزيادة طاقة مصنع أكتوبر

تخطط الشركة المتحدة للبويات والكيماويات والتى يتم تسويقها تحت الإسم التجارى «دراى ميكس»، لاستثمار 60 مليون جنيه لزيادة الطاقة الانتاجية لمصنعها والتوسع فى عملية التصدير والتوريد للسوق المحلية.

وقال سعد إحسان العضو المنتدب لشركة دراى ميكس أن مصنع الشركة يتواجد فى أكتوبر طريق الواحات، على مساحة 19 ألف متر مربع.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة ستقوم بتوسعات داخل المصنع لزيادة عدد الخلاطات، ومناطق التخزين، مع بقاء الأرض كما هى.

وتابع أنه من المخطط الانتهاء من تلك التوسعات خلال عام 2022، وبحجم استثمارات يبدأ من 60 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة لا تضطر للجوء إلى البنوك أو المؤسسات المصرفية لتمويل توسعاتها، فالتمويل ذاتياَ.

ولفت إلى أن تلك التوسعات تشمل زيادة عدد الآلات والماكينات، وإضافة خطين إنتاج للمواد الملونة، بجانب 6 خلاطات بالجزء الآخر بالمصنع، ليصبح العدد الإجمالى 4 خطوط إنتاج بالمصنع، و12 خلاطا.

وذكر أن المشروع بدأ منذ عام 1997، وتم اختيار طريق الواحات لإنشاء المصنع، نظراً لإحاطته بالمحاجر، حيث تعتمد الشركة فى إنتاجها على المواد الخام المتوفرة بالمناطق المجاورة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء أول برج بالتعاون مع شركة «إم تك» الألمانية لإنتاج المون الجاهزة، وتدار كلها بالكمبيوتر، ثم توسعت الشركة فى إنتاجها ليشمل مواد لتثبيت ولزق السيراميك والحوائط.

وفيما يتعلق بتوزيع المنتج، أفاد أن الشركة لا تمتلك أسطولا لعمليات نقل الإنتاج، بل تتعاقد مع شركات مقاولات للنقل.

وأضاف أن الشركة لديها فرع ومخزن فى محافظة الإسكندرية، موضحاً أن حجم مبيعاتها السنوية يسجل نحو 500 مليون جنيه، فى حالة إنتاج الشركة بكامل طاقتها، أى ما يعادل 240 ألف طن.

وأضاف أن الشركة حالياً تنتج حوالى %70 من إجمالى طاقتها الإنتاجية، وبحجم مبيعات يقدر بقيمة 350 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الشركة تنوى مضاعفة إنتاجها خلال الفترة القادمة.

وتعتمد الشركة فى إنتاجها بشكل رئيسى على المشروعات، بجانب امتلاكها خطوط إنتاج للعملاء، حيث تذهب %80 من مبيعات الشركة لصالح المشروعات الكبيرة، بينما تكون النسبة المتبقية للعملاء.

وحول القدرة التنافسية للشركة أمام المنتج الأجنبى، أشار إحسان إلى أن الشركة تصدر منتجات ذات جودة عالية وسعر منخفض مقارنة بأسعار المنتجات الأجنبية، بالإضافة إلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية لاعتماد وتقييم منتجاتها.

وحول الشهادات الخاصة بمراقبة الجودة فى الإنتاج، يتم استصدارها من المركز القومى للبحوث، وهى شهادات معتمدة خارجياً.

وأكد أن شركة أوراسكوم للإنشاءات تمتلك نحو %60 من شركة دراى ميكس.

ولفت إلى أنه تم مناقشة التقدم والمشاركة بمناقصة لأسعار مشروعات تطوير المدن، على غرار القاهرة، باعتماد المنتجات من الهيئة الهندسية.

أشار العضو المنتدب لشركة «دراى ميكس» خلال حديثه، إلى أن الشركة تختار أجود الأنواع من المواد الخام من داخل أو خارج السوق المصرية ومن خلال تعاوننا المثمر مع كبريات الشركات المنتجة للإضافات الكيميائية على مستوى العالم، لافتا إلى أن الشركة حاصلة على شهادات توكيد الجودة (أيزو).

إحسان: توقع اتفاقية مراقبة الجودة مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء

يذكر أن «دراى ميكس» الشركة المتحدة للبويات والكيماويات، وقعت اتفاقية مراقبة الجودة مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بعد تطبيقها معايير الجودة المحلية والعالمية، وحصولها على شهادات توكيد الجودة.

وأكد الدكتور خالد الدهبى، رئيس المركز القومى للبحوث فى كلمته خلال توقيع الاتفاقية، أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار استراتيجية المركز نحو الحرص على تحسين الخدمات المقدمة لصناعة البناء والتشييد فى السوق المصرية، مضيفا أن توقيع هذا التعاقد تم بعد التأكد من أن شركة «دراى ميكس» تطبق معايير الجودة المطلوبة.

وسوف يتم بموجب هذه الاتفاقية تشكيل فريق عمل للمتابعة وسحب العينات واختبارها طبقا لأحدث المواصفات العالمية وإصداراتها.. موضحا أنه من الطريف أن يكون توقيع هذه الاتفاقية متزامنا مع بداية الإعلان عن المؤتمر الدورى لمعهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة والمقرر انعقاده فى أوائل يونيو المقبل؛ إيمانا من المعهد بأهمية العلم والوقوف على آخر ما توصل إليه العلماء من تكنولوجيا مواد البناء والتشييد وخاصة فى صناعة الخرسانة النووية ومحطات توليد الطاقة.

يذكر أن «دراى ميكس»، هى شركة مساهمة مصرية مملوكة من قبل الشركة المتحدة القابضة، والتى تمتلكلها شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة شراكة مع عائلة المهندس على موسى.. وأنشئت الشركة عام 1997 لتكون من ضمن كبرى الشركات التى تقوم بتصنيع المنتجات الأسمنتية سابقة التجهيز وكيماويات البناء والتى تستخدم فى صناعة التشييد والبناء.