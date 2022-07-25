«دراوزى» تستهدف الوصول إلى 65 ألف أسرة مصرية.. والتوسع فى السعودية والكويت

تستهدف منصة دراوزى الإماراتية المتخصصة فى تصميم وبيع منتجات الأثاث والملابس الوصول إلى 65 ألف أسرة مصرية بنهاية العام الحالي، فضلًا عن تنفيذ خطة توسعية فى الأسواق الآسيوية على رأسها الصين خلال 2024.

قال علاء خليل، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «دراوزى» لديها اتفاقية توريد طويلة الأمد مع أحد مصانع الأثاث فى الهند، تتضمن تصنيع 50 قطعة مع ضرورة أن تتراوح قيمة الطلبية الواحدة من 15 إلى 20 ألف دولار، مشيرًا إلى أن أول عملية توريدات وصلت لمصر منذ أسبوعين.

وأوضح “خليل” فى تصريحات لـ«المال» أن المنصة لديها اتفاقيات مع مصنعين فى اليابان وبنجلاديش وباكستان وإندونيسيا ومصر، فضلا عن استهداف شركة دراوزى هولدينج الإماراتية التوسع فى أسواق السعودية والكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى إحدى دول آسيا فى القريب العاجل، إلا أن الأمر ما زال قيد الدراسة.

وأكد أن «دراوزى» منصة إلكترونية تقوم بعملية تصميم وبيع الملابس ومتعاقدة مع مجموعة من مصانع النسيج والملابس لتصنيعها، مثل: «هليوبوليس للنسيج»، متابعًا أنها بدأت إطلاق خط بيع الملابس شهر مارس الماضى بحوالى 30 قطعة فقط، وصولًا إلى 75 قطعة حاليًا، مقابل 443 منتجًا لأثاث الديكور خاص بعمليات البيع واتفاقيات توريدات لمشروعات وشركات فى قطاعات الضيافة والإنشاءات، مثل: أوراسكوم وتطوير مصر وكلفر.

وأشار إلى أن عدد العمليات الشرائية من قبل الأسر المصرية على المنصة لمنتجات الأثاث والملابس بلغ 30 ألف عملية شرائية خلال أول 6 أشهر من 2022 .

فى سياق متصل، كشف «خليل» عن قيام الشركة الإماراتية المالكة للمنصة المصرية بتنفيذ صفقة استحواذ مؤخرًا لأحد مصانع الأخشاب فى باكستان والمملوك لإحدى العائلات المصرية بتكلفة بلغت 800 ألف دولار.

وأوضح أن المنصة تبنت عند بداية عملها فى السوق المصرية خلال 2018 استراتيجية مختلفة لتسويق منتجاتها تمثلت فى افتتاح صالة لعرض لمنتجات الديكور مثل: الطاولات والكراسى القصيرة ومنتجات ديكور مصنوعة من الحديد فى حى الزمالك بالقاهرة.

وتابع قائلا: تحولت دروازى بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد لبيع منتجات الديكور المصغرة مع زيادة الطلب على خدمات التجارة الِإلكترونية، مشيرًا إلى أن حجم اعمال المنصة شهد نموًا خلال العامين الماضيين بمعدل 10 أضعاف، إلى جانب مضاعفة عدد منتجات الديكور المعروضة عليها كل 3 أشهر.

وألمح «خليل» إلى أن معدل نمو الأعمال لمنصة دراوزى المصرية من الممكن أن يصل إلى 4 أضعاف بنهاية العام الحالي، مرجحًا أن يحقق فرع الشركة بالإمارات نموًا يصل إلى 10 اضعاف القيمة الحالية خلال 18 شهرًا.

وأفاد «خليل» بأن المنصة تعمل حاليًا على تطوير المعروضات وزيادة عدد المنتجات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعى التى تحدد سلوكيات المستهلك وتفضيلاته، إلى جانب المواسم التى تزداد فيها معدلات الطلب على المنتجات، مقدرًا حجم الاستثمارات الكلية للشركة فى قطاعى الملابس والديكور بنحو مليون دولار.

واستطاعت Drowzy الحصول على تمويل من قبل مستثمر إماراتى فى 2020، وذلك لاستخدامه فى تسريع الأعمال بمصر، وتنمية فريق العمل، وإنشاء خط إنتاج جديد للمنتجات التى يمكن للعميل تركيبها بنفسه.