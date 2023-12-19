دراما 2023.. تنوع كبير وغلبة المسلسلات الاجتماعية والكوميدية وعودة الطابع الديني

شهدت الدراما المصرية لعام 2023 تنوعا بين الأعمال الفنية الكوميدية والوطنية والاجتماعية ، وحققت بعض المسلسلات لهذا العام نجاحا جماهيريا كبيرا أبرزها ” جعفر العمدة” للنجم محمد رمضان اخراج محمد سامي .

وكذلك مسلسل ” تحت الوصاية” للنجمة منى زكي اخراج محمد شاكر خضير ، ومسلسل ” رسالة الامام” الذي أعاد الدراما الدينية للشاشة الصغيرة بعد سنوات وقام ببطولته النجم خالد النبوي اخراج الليث حجو .

نرصد في هذا التقرير آراء المتخصصين في نوعية الأعمال الدرامية التي قدمت عام 2023 وماتميزت به .

ماجدة موريس : رسالة الإمام كان من أفضل المسلسلات ومنى زكي قدمت تحت الوصاية بتميز

أوضحت الناقدة ماجدة موريس أن مسلسل رسالة الامام لخالد النبوي كان من أفضل مسلسلات عام 2023 ، حيث كان السرد فيه مختلفا ومتقنا وقدمه النبوي بشكل رائع ويرجع ذلك للسيناريو الجيد وكذلك الاخراج المتمكن لليث حجو .

ولفتت ل” المال” الى أنه سلط الضوء على أمور مهمة وهي أن الدين معاملة وتسامح وذلك أحدث فرقا كبيرا مع هذا المسلسل ، لذلك هو أفضل عمل درامي ديني منذ سنوات ، وبالنسبة للدراما الاجتماعية كانت هناك مسلسلات جيدة مثل مذكرات زوج للنجم طارق لطفي وعائشة بن أحمد وتخللته الكوميديا ، ومسلسل ” الهرشة السابعة” لأمينة خليل .

بالاضافة لمسلسلات” حضرة العمدة” وعملة نادرة ” كانت مسلسلات اجتماعية جيدة ، لكن كان ينبغي الاهتمام بالكتابة بدرجة أكبر حتى تكون جميع خيوطه الدرامية مميزة ، أما مسلسل تحت الوصاية كان رائعا الحقيقة الذي ناقش قضية كيف تغتال قوانين المرأة ” الوصاية ” حقوقها بعد وفاة زوجها وقدمته منى زكي بأداء مميز للغاية وفق” موريس” ” .

أيمن سلامة : الدراما الاجتماعية كانت الأكثر حظا في نسب المشاهدة لدى الجمهور

وقال المؤلف أيمن سلامة أن الشركة المتحدة قدمت عام 2023 مسلسلات متميزة جدا وظهر فيه جودة الكتابة والاخراج والانتاج .

أشار الى أن الدراما الاجتماعية كانت الأكثر حظا في نسب المشاهدة لدى الجمهور ، وهي المؤثرة بصورة أكبر في المشاهدين .

ولفت الى أن تقديم مسلسل ” الامام الشافعي” كانت ظاهرة جيدة هذا العام ، لكن معظم المسلسلات التليفزيونية الاجتماعية كانت مميزة جدا بأعمال فنية كثيرة منها ” تحت الوصاية ” ” جميلة” والهرشة السابعة” و” مذكرات زوج” وغيرها .

قدري الحجار : ابتعدت عن الأنماط التقليدية لكن افتقرت لجودة الموضوعات

ويرى الناقد الفني قدري الحجار أن دراما 2023 ابتعدت عن الأنماط التقليدية والقصص الدرامية المعروفة التي تتمحور حولها المسلسلات التليفزيونية دائما مثل الاجتماعية والكوميدية وغيرها .

أردف قائلا أن موسم رمضان 2023 شهد مسلسلات تليفيزيونية كانت لها أثرا كبيرا مع المشاهدين ، مثل ” جعفر العمدة والمداح كانت لها قاعدة جماهيرية كبيرة رغم أنها لم تكن أعمال درامية قوية .

وشدد الحجار أنه بعد سقوط أوراق الكتاب الكبار للدراما مثل أسامة أنور عكاشة والمخرجين الكبار أيضا ، تاثرت الدراما المصرية بقوة السنين الماضية ، ولم تعد الأعمال الدرامية بنفس الجودة التي كانت عليها في الماضي من ناحية قوة وأهمية الموضوعات المقدمة فيها برغم تنوع هذه الأعمال الدرامية .