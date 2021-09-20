ثقافة وفنون

دراما «ورا كل باب».. اشتباك مع الواقع ورصد لخطورة السوشيال ميديا لأول مرة

لأول مرة ترصد الدراما المصرية الأزمات التي نعيشها في المجتمع المصري حاليا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي التي لها سلبيات كثيرة مثل ايجابياتها. ،ويقدم مسلسل "ورا كل باب" الذي يعرض حاليا على القنوات الفضائية موضوعا يناقش خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي…

أحمد حمدي 11:59 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21 11:59 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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لأول مرة ترصد الدراما المصرية الأزمات التي نعيشها في المجتمع المصري حاليا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي التي لها سلبيات كثيرة مثل ايجابياتها.

،ويقدم مسلسل “ورا كل باب” الذي يعرض حاليا على القنوات الفضائية موضوعا يناقش خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الأولى وتاثيرها على حياة الأشخاص بسبب التربح منها بطرق غير مشروعة.

وحكايات مسلسل “ورا كل باب” ” للنجم احمد زاهر تتحدث عن شخصية شهيرة يدخل في مشكلات بسبب مواقع التواصل الاجتماعي ويشارك في البطولة كل من النجم أحمد زاهر والفنانة هنادي مهنى ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

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.دعاء حلمي : مهمة هذه الأعمال الفنية للبيوت المصرية لكن يجب ان تتطور معالجتها

قالت الناقدة دعاء حلمي إن هذه المسلسلات مهمة جدا أن تقدم للأسرة المصرية ، لأن هدفها أن تشاهد البيوت المصرية كيف يتم التعامل بين الشباب مع مواقع السوشيال ميديا .

ولفتت إلى أن الدراما المصرية لم تقدم الواقع الذي يحدث في حياتنا ، وحقيقة هذه الأعمال الدرامية مميزة لأنها طرحت هذه القضايا الهامة على الشاشة لأول مرة .

وتمنت أن يتم معالجة هذه القضايا بصورة افضل الفترة المقبلة ، وألا يتم طرح مساوئ فقط للسوشيال ميديا طيلة الوقت لأنها تعطي أيضا فرصة لاي شخص يريد ان يبرز موهبة معينة له .

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ماجدة خير الله : يجب أن تهتم الدراما المصرية بطرح قضايا من الواقع والحياة ولاتكون منعزلة عنه

وترى الناقدة ماجدة خير الله أن السوشيال ميديا أخذت مساحة كبيرة من اهتمام الجمهور ، واثر ذلك على حياتها مايقرب 8 سنوات .

وأكدت أنه حينما تهتم الدراما المصرية بطرح قضايا من الواقع والحياة ولاتكون منعزلة عنه ، فذلك شيئا مميزا .

وأشارت خير الله إلى أنه مفترض أن يهتم صناع الدراما التليفزيونية بطرح هذه القضايا الهامة طيلة الوقت للمشاهدين وليس في مسلسل أو اثنين فقط ، لأن الدراما والفن مرآة حقيقية للواقع الذي نعيشه وليس ضروريا أن تطرح حلولا لهذه القضايا بل يكفي أن ترصدها وتسلط الضوء عليها لأنها أصبحت جزءا من حياتنا اليومية للجميع .

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بقلم أحمد حمدي

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