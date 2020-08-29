دراما مستوحاة من قصص حياتية.. «إلا أنا» يبدأ عرض حلقاته اليوم على قنوات «dmc»

تبدأ مجموعة قنوات DMC عرض حكاية “أمل حياتى” من مسلسل “إلا أنا” فى الثامنة مساء اليوم السبت وفى الحادية عشر مساء على dmc دراما، المسلسل بطولة الفنانة حنان مطاوع، وبيومى فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل إلا أنا الذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان، وحققتا نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.

وبدأ تصوير الحكاية الرابعة بعنوان “أمر شخصى” بطولة شيرى عادل، وجار تحديد موعد بداية تصوير الحكاية الخامسة “لازم أعيش” بطولة جميلة عوض، والسادسة “ضى القمر” بطولة كندة علوش.

مسلسل “إلا أنا ” عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة .