دراما رمضان تتحدي «كورونا» والتصوير مستمر.. وأشرف زكي: الفن صناعة هامة

قال إن كثيرا من الفنانين يرون أن عملهم الفني هام بالنسبة لهم، مثل صاحب المصنع أو الشركة أو أي شخص آخر يعمل في مصر .

أكد نقيب الممثلين أشرف زكي في تصريحات لـ”المال”، أن معظم دراما رمضان لا تزال مستمرة في تصويرها داخل البلاتوهات حاليا، وتتخذ تدابير كثيرة لمواجهة فيروس كورونا .

وأضاف أشرف زكي أنه حينما تحدث مع كثير من صناع الدراما المصرية اليومين الماضيين بشأن ضرورة توقف التصوير بسبب ازمة فيروس كورونا الخطير جاء الرد بان صناعة الدراما والفن بشكل عام هام بالنسبة لهم ، لاسيما موسم شهر رمضان مثل أي صناعة أو عمل آخر.

وتابع أن كثيرا من الفنانين يرون أن عملهم الفني هام بالنسبة لهم، مثل صاحب المصنع أو الشركة أو أي شخص آخر يعمل في مصر .

ولفت إلى أنه حينما تتوقف الحياة تماما في مجالات كثيرة يمكن وقتها أن نقول لجميع الفنانين توقفوا عن العمل،؛ لأنه من حق كل شخص أن يستمر في عمله طالما يحاول الالتزام بالإجراءات الوقائية والقوانين التي أصدرتها الدولة .

من ناحية أخرى، أوضح نقيب الممثلين أنه يشارك كضيف شرف في أكثر من مسلسل في شهر رمضان هذا العام ، لكن يتابع تطورات الازمة مثل غالبية المصريين حتى تنتهى تماما على خير .