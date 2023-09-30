دراما المنصات الرقمية والوجوه الجديدة.. استقطاب لمواهب حققت نجاحات

تعود المنافسة بين مختلف المنصات الرقمية الحديثة بعد فترة من الغياب ، بمسلسلات تليفزيونية جديدة تضم أبطالا لأول مرة في عالم الدراما المصرية ، حيث تقدم منصة واتش ات مسلسل جديد ” على باب العمارة ” بطولة حاتم صلاح الشهير بشخصية ” نفادي ” بمسلسل الكبير قوي للنجم أحمد مكي ، بالاضافة لبعض الفنانين منهم آية سماحة ومحمد محمود ومحمد عبد العظيم ، تأليف مصطفى حمدي وإخراج خيري سالم ، ويجسد حاتم صلاح شخصية بواب في المسلسل

كذلك تطرح منصة شاهد مسلسل ” نصي الثاني” بطولة علي ربيع لأول مرة ، ويشاركه عدد من الفنانين أبرزهم رنا رئيس ووفاء عامر ومحمود البزاوي وسلوى عثمان ومحمد محمود ، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح .

تدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا حول موظف يعمل في بنك ويسعى للعثور على فتاة يحبها ليستقر في حياته العاطفية، حيث يقابل في كل حلقة فتاة مختلفة ويعيش في قصة حب معها.

أيضا يقدم مسلسل ” ألفريدو” الذي يعرض حاليا بقنوات on للمشاهدين ، النجم أحمد فهمي لأول مرة كبطل بمسلسل لمنصة رقمية ، وتشاركه البطولة الهام شاهين وندى موسى وانجي كيوان وايمان السيد وعمر شرقي ، تأليف عمرو محمود ياسين واخراج عصام نصار وانتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع المتحدة .

محمود قاسم : من الطبيعي أن تفرز الأعمال الفنية الدرامية كل فترة مواهب شابة جديدة

ويرى الناقد الفني محمود قاسم أن الدراما التي لاتنجب كل عام وجوه جديدة من الممثلين والمخرجين والمؤلفين تكون جدباء ولاتنضب أبدا .

وأضاف أنه من الطبيعي أن تفرز الأعمال الفنية الدرامية كل فترة مواهب شابة جديدة ، حتى لايحتكر السوق بنفس الوجوه المعتادة في السوق منذ سنوات .

ولفت قاسم أيضا إلى أن هذه المسلسلات التليفزيونية المعروضة على مختلف المنصات الرقمية ، تحقق تأثيرا واضحا لدى المشاهدين ، بسبب قلة عدد حلقاتها لذلك تكون هناك فرصة جيدة لهؤلاء الفنانين بتقديم أدوار البطولة لأول مرة مثل حاتم صلاح وعلي ربيع وغيرهم .

عماد يسري : واتش ات تحاول تحقيق نفس مستوى نجاح مسلسل ” بالطو “

بينما قال الناقد عماد يسري أننا نعيش حاليا عصر المنصات الرقمية ، لذلك أصبح الأمر طبيعيا أن تفرز هذه المنصات بمسلسلاتها القصيرة وجوه جديدة كأبطال .

أضاف أن بعد تجربة مسلسل ” بالطو” التي قام ببطولتها النجم الشاب عصام عمر وقدمتها منصة واتش ات وحققت نجاحا كبيرا ، تحاول واتش ات طرح مسلسلات جديدة بأبطال جدد مثل حاتم صلاح أملا في تحقيق نفس مستوى نجاح مسلسل ” بالطو ” .

أكد يسري أن حاتم صلاح وعلي ربيع ستكون هناك منافسة بينهما في هذه المسلسلات مثلما تتنافس هذه المنصات الرقمية فيما بينها أيضا ، لكن الكلمة النهائية ستكون للسيناريو الخاص بهذه الأعمال الدرامية الجديدة .

ماجدة خير الله :كل منصة حديثة أصبحت تبحث عن وجوه جديدة واستقطاب شباب جديد

وترى الناقدة ماجدة خير الله ان كل منصة حديثة أصبحت تبحث عن وجوه جديدة واستقطاب شبابا جديدا بتقديمهم كأبطال في مسلسلات تليفزيونية جديدة .

وأضافت أن علي ربيع قدم مسلسلات مختلفة السنين السابقة ، وكذلك الكثير من المسرحيات الناجحة وله اسمه وشهرته .

وتابع أن أحمد فهمي يقدم مسلسل ” الفريدو” الجديد مع إلهام شاهين وكوكبة من الفنانين وليس بمفرده ، وحاتم صلاح حقق نجاحا بشخصية” نفادي ” بمسلسل الكبير قوي مع أحمد مكي ، ويتم استغلال نجاحه في تقديم مسلسل ” على باب العمارة” لمنصة واتش ات .