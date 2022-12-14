دراما الـ15 حلقة تزين «رمضان» .. ظهور لنجوم كبار ومشاهدة كبيرة متوقعة

ينتظر الجمهور انطلاق الماراثون الرمضاني القادم لعام 2023 ، حيث تتنافس فيه الكثير من المسلسلات التليفزيونية لنجوم كبار وشباب أيضا ومنها مسلسلات تحوي 15 حلقة فقط هي مذكرات زوج ” للنجم طارق لطفي وهو عمل درامي مقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد بهجت للمؤلف محمد سليمان عبد الملك واخراج مريم أحمدي .

كما تقدم النجمة منى زكي مسلسل ” تحت الوصاية” لأول مرة ب15 حلقة فقط انتاج ميديا هب سعدي جوهر ، والنجمة دينا الشربيني تقدم مسلسل ” كامل العدد” أيضا 15 حلقة اخراج خالد الحلفاوي ويشارك في بطولته شريف سلامة .

ويقدم النجم كريم فهمي مسلسل” موعد على الغداء ” ” تأليف ايهاب بليبل واخراج كريم العدل ، والنجم ياسر جلال يشارك في السباق الرمضاني القادم لأول مرة بمسلسل 15 حلقة ” علاقة مشروعة” وهو عمل درامي رومانسي اجتماعي .

أحمد النجار : هناك مسلسلات قدمت في الدراما المصرية بالماضي حققت نجاحا كبيرا

يرى الناقد الفني أحمد النجار أن مسلسلات 15 حلقة أصبحت تجذب المشاهدين بقوة السنتين الأخيرتين ، لاسيما بعد انتشارها عبر المنصات الرقمية الحديثة .

وأضاف أن هناك مسلسلات قدمت في الدراما المصرية بالماضي حققت نجاحا كبيرا واحتوت 15 حلقة فقط ، مثل أحلام الفتى الطائر لعادل امام والبشاير للراحل محمود عبد العزيز .

وأشار إلى أن وكالات الإعلانات لم تعد تهتم بعدد حلقات المسلسلات سواء 15 أو 30 حلقة ، والفضل يرجع في ذلك للمنصات الرقمية مثل شاهد ونتفليكس وغيرها .

وتابع قائلا إن تقديم مسلسل 15 حلقة يحقق جذب أكبر للجمهور ، لأنه يكون فيه تكثيف للأحداث الدرامية فيه عن مسلسلات ال30 حلقة التي تحوي نوعا من المط والتطويل فيها مما يشعر المشاهدين بالملل والرتابة أحيانا كثيرة اثناء مشاهدتها .

ماجدة موريس : مسلسلات 30 حلقة في رمضان تحديدا أصبح يقدمها الفنانون غير الموهوبين

وأعربت الناقدة ماجدة موريس عن كون طارق لطفي وياسر جلال ومنى زكي ودينا الشربيني ، بالطبع قرأوا مسلسلاتهم وأيقنوا أنها لاتحتمل سوى 15 حلقة فقط ، حيث من المفترض أن يكون عدد الحلقات مناسبا للقالب الدرامي والقصة .

أردفت قائلة أن مسلسلات 30 حلقة في موسم رمضان تحديدا أصبح يقدمها الفنانين الغير موهوبين والذين لايثقون في أنفسهم يفكرون أن يتواجدوا طيلة الشهر الكريم على الشاشة ، أما النجوم الكبار لايفكرون بهذه الطريقة .

وتابعت: “بل يهتمون بجودة العمل الدرامي وليس مهما أن يتواجدوا على الشاشة طيلة 30 يوم في رمضان ، لكن أن يقدم كل واحد فيهم سواء ياسر جلال أو طارق لطفي أو منى زكي عملا فنيا متماسكا للجمهور هو مايشغل بالهم في المقام الأول”.

رامي المتولي :مسلسلات 15 حلقة تعطي فرصة لصناعها لكتابتها جيدا

بدوره، قال الناقد الفني رامي المتولي أن هؤلاء النجوم حققوا نجاحات كبيرة السنين الأخيرة سواء طارق لطفي الذي حقق نجاحا جماهيريا بمسلسل جزيرة غمام هذا العام ، وياسر جلال أيضا حقق نجاحا بمسلسل الاختيار 3 في دور الرئيس السيسي وكذلك منى زكي حققت نجاحا في لعبة نيوتن .

ونوه إلى أن مسلسلات 30 حلقة حاول الصناع الفترة السابقة ايجاد حلول لها ، بتقليل الأجور ورفع القيمة الفنية للمسلسل ونجحوا بالفعل لكن التكلفة الانتاجية لهذه الأعمال أصبحت مرتفعة جدا بصورة يصعب تسويقها ، لاسيما ان النجوم لديهم ارتباطات طيلة العام لذلك لايمكن أن يتفرغ كثير من النجوم لتصوير مسلسل رمضاني في 3 أو 4 شهور بجانب مسلسلات يقدمها خلال العام.

لذلك مسلسلات 15 حلقة تعطي فرصة لصناعها لكتابتها جيدا ، ولايكون هناك ملل في العمل الدرامي وفق” المتولي” ، خاصة أن بداية التلفزيون كانت بتقديم مسلسلات 7 حلقات و13 حلقة لذلك فكرة تقديم 30 حلقة لم يعد تسويقها أمرا سهلا في شهر رمضان ومكلفة ، لكن العمل الدرامي يمكن تقديمه خلال 30 حلقة بعيدا عن موسم رمضان مثل مسلسلات ” اعمل ايه” و ” ايجار قديم ” و” العيلة دي” وغيرها التي عرضت مؤخرا للمشاهدين .