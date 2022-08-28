دراسة : 86% من المستهلكين يربطون ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة بالتغير المناخي

كشفت شركة شنايدر إلكتريك العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة، أن ما يقرب من 9 من أصل 10 مستهلكين عالميين (86٪) يعتقدون أن تغير المناخ سيؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة، ويجب على الأفراد أن يلعبوا دورا أكبر في تغير المناخ، وفقًا لدراسة أجرتها شنايدر.

تشمل النتائج الرئيسية لدراسة المستهلك ما يلي:

7 من أصل 10 مستهلكين (72٪) يعتبرون الحد من آثار الكربون أولوية شخصية، ويعلق أكثر من النصف (55٪) أهمية على أن تصبح منازلهم صفرا صافيا، ولكن أقل من الثلث (31٪) يعتقدون بالفعل أن هذا من المرجح أن يحدث.

أكثر من النصف (55٪) يعتقدون مسؤولية التصدي لظواهر التغير المناخي تقع على عاتق الأفراد

قال الدكتور ياب هام، بروفيسور الهندسة الصناعية وعلوم الابتكار في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا، والذي أشرف على مراجعة نتائج التقرير، انه مع ارتفاع أسعار الطاقة ، إلى جانب النمو المتزايد للأجهزة الاستهلاكية والسيارات الكهربائية، تعد إدارة الطاقة المنزلية الآن واحدة من أكثر المواضيع التي تشغل اهتمام المستهلكين والمطورين العقاريين وأصحاب المنشآت التجارية والشركات وكافة الحكومات حول العالم.

وأضاف في حين تظهر الأرقام التي شملها التقرير رغبة العديد في تغيير ممارسات استهلاك الطاقة، إلا أن البعض يشعر بالتشاؤم حول الفرق الذي يمكن أن يحدثوه على مستوى فردي. لهذا، فإن المستقبل في أيدينا وفي العمل التشاركي وبأن نجعل منازلنا أكثر استدامة بمساعدة تقنيات إدارة الطاقة المنزلية الحديثة”.

وأضاف البروفيسور بأن أكبر عائق أمام التغيير الآن هو العقلية السائدة والعادات المترسخة. وقال “لقد أنشأنا حواجز نفسية تؤدي بنا إلى التهرب من مسؤولية اتخاذ إجراءات يمكن أن تساعد على أحداث التغيير، حيث تظهر النتائج أنه بالإمكان أن نعتمد حلولا رقمية ذكية لمحاربة العدو غير المرئي (إدارة الطاقة واستهلاكها)، واستبدال الوقود الأحفوري بالكهرباء الذكية والنظيفة في منازلنا.

وتكشف الدراسة أيضا أن المستهلكين اليوم يرغبون نمط حياة مستدام، ووضع كفاءة الطاقة في المنزل كأولوية رئيسية لهم.

يعتقد 40٪ من المشاركين في الدراسة بأن تكنولوجيا المنزل الذكي ستساعد في جعل منازلهم أكثر استدامة ، كما يتوقع أكثر من النصف (54٪) أن يتم تجهيز منازلهم أو شققهم الجديدة بأجهزة منزلية ذكية، بزيادة قدرها 13٪ عن الأبحاث التي أجريت سابقا.

وجدت الدراسة بأن المستخدمين الحاليين لحلول كفاءة الطاقة على استعداد لإنفاق ما لا يقل عن ضعف ما أنفقوه بعد أدراك الفائدة والتوفير الذي يمكن تحقيقه بسبب الحلول الذكية ، كما أن الإضاءة الذكية وأجهزة تنظيم درجات الحرارة الذكية هي أيضا الآن في المراكز الثلاثة الأولى من بين الأجهزة الذكية الأكثر شراء

إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة بالفعل، فإن إدارة استهلاك الطاقة وتكاليفها هي الدوافع الأساسية التي تدفع المستهلكين إلى اتخاذ إجراءات والاستثمار في الحلول الذكية المستدامة.

فيما تسعي شركة شنايدر إلكتريك لتمكين المستهلكين في سعيهم لتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة في المنزل، تخطو شنايدر إلكتريك قدما للمساعدة في حل تحديات الطاقة اليوم وغدا، عبر تقديم حلول ومواد مبتكرة للحد من البصمة الكربونية، والعمل مع الآخرين ومن خلال التقاط قوة تقنياتها وخدماتها بالكامل، يمكن للشركة المساعدة في جعل استخدام الطاقة في المنزل أكثر ذكاء وكفاءة وتقليل تأثير المنازل على هذا الكوكب.