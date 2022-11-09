دراسة: 800 ألف بحار يحتاجون إلى تدريب على الوقود البديل عام 2030

كشفت دراسة أن هناك ما يصل إلى 800 ألف بحار يخدمون الشحن العالمي يحتاجون إلى تحسين المهارات بحلول منتصف عام 2030 لتلبية طموحات الصناعة في مجال إزالة الكربون وفقا لبحث أجرته شركة DNV Maritime للاستشارات ” ترجمتها المال “.

وأطلقت الشركة خطة عمل من 10 نقاط في مؤتمر شرم الشيخ بقمة المناخ، COP27 وذلك استنادا إلى البحث الجديد الذي صدر عن الشركة لتحديد ثلاثة سيناريوهات مختلفة لإزالة الكربون من الشحن البحري حتى عام 2050.

وكان قد تم إطلاق فرقة العمل للنقل البحري العادل في قمة المناخ السابقة COP26 العام الماضي، حيث جمعت معا الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ، والغرفة الدولية للشحن (ICS) ، والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) بهدف ضمان رعاية وتدريب البحارة في خط المواجهة لإزالة الكربون بشكل صحيح على انتقال طاقة الشحن.

قام البحث بنمذجة ثلاثة سيناريوهات بناءً على أهداف IMO 2018 الأصلية لخفض الانبعاثات بنسبة 50٪ بحلول عام 2050 ، وانعدام الكربون بحلول عام 2050 ، وإزالة الكربون بحلول عام 2050.

ويتوقع سيناريو صفر كربون بحلول عام 2050 ، على غرار سجل لويدز والخدمات الاستشارية البحرية (UMAS) ، أن 450 ألف بحار سيتطلبون بعض التدريب الإضافي بحلول عام 2030 ، و 800 ألف بحلول منتصف عام 2030 للتعامل مع أنواع الوقود البديلة.

وبموجب سيناريو إزالة الكربون بحلول عام 2050 ، على غرار DNV ، سيتطلب 750.000 بحار تدريبا إضافيا بحلول عام 2050 ، وفي إطار سيناريو IMO 2018 ، الذي صممه DNV أيضا ، سيتطلب ما بين 310.000 و 750.000 بحار تدريبا إضافيا بحلول عام 2040.

تسلط كل السيناريوهات الثلاثة الضوء على الحاجة الملحة للبدء في وضع البنية التحتية للتدريب.

وقال جاي بلاتن ، الأمين العام للغرفة الدولية للشحن في تصريحات سابقة له، إن هناك حاجة ملحة لإنشاء البنية التحتية والتدريب اللازمين لإعداد القوى العاملة البحرية لدينا، في كل من البلدان المتقدمة والنامية ، للمساعدة في تحقيق أهدافنا في إزالة الكربون.

وأضاف أنه يجب أن يتم ذلك اعتبارا من اليوم ، لذا فهم جاهزون وقادرون على مواجهة التحديات التي ستشكلها تقنيات الوقود الأخضر والدفع الجديدة وتقلل من أي مخاطر محتملة للصحة والسلامة على السفن والمجتمعات والبيئة والبحارة أنفسهم “.

تقدم خطة العمل توصيات إلى الصناعة والحكومات ونقابات البحارة والأوساط الأكاديمية فيما يتعلق بمواجهة التحدي المتمثل في التدريب على أنواع الوقود البديلة.

وتشمل توصيات الدراسة ضرورة تعزيز معايير التدريب العالمية، وضمان نهج الصحة والسلامة أولاً ، وإنشاء مجالس استشارية للمهارات البحرية الوطنية.

في حين أن الحاجة الملحة للتدريب واضحة ما هي أنواع الوقود التي يجب أن يكون هذا التدريب من أجلها. ويشير التقرير في استنتاجاته العامة إلى عدم وضوح الجدوى واستيعاب أنواع الوقود البديلة ، كما أن عدم اليقين بشأن التطورات التنظيمية والتمويل جعل من الصعب التخطيط لمزيد من التدريب للبحارة.