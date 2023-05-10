دراسة : 760 مليار دولار عوائد متوقعة لـ «ميتافيرس» في أمريكا بحلول 2035

توقعت دراسة أجرتها شركة «ميتا بلاتفورمز» المالكة لمنصة فيسبوك أن تقنية «ميتافيرس» ستتمكن من تحقيق عوائد تقدر بنحو 760 مليار دولار أي ما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنوي بحلول عام 2035، بحسب شبكة “سى إن إن”.

وأوضحت الدراسة أن المكاسب الاقتصادية قد تأتي من استخدام التقنيات في قطاعات الدفاع والطب والتصنيع إلى جانب حالات استخدام الترفيه مثل ألعاب الفيديو والاتصالات.

وشكك المستثمرون في العوائد الضخمة التي حققتها شركة «ميتا بلاتفورمز» خلال الربع الأول من العام الجاري في ظل الانكماش الذي يعاني منه قطاع الإعلانات الرقمية والذي يمثل أحد أهم مصادر الدخل للشركة.

يذكر أن «ميتا بلاتفورمز» حققت إيرادات بقيمة 28.65 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي وتتوقع تسجيل إيرادات تتراوح بين 29.5 مليار دولار و32 مليار دولار خلال الربع الثاني الذي ينتهي في يونيو حزيران 2023.

وتأتي التوقعات في عقب إصدار تقرير الأثر الاقتصادي العالمي لـ«ميتافيرس» والذي أجرته شركة «أناليسيس جروب» العام الماضي والذي أشار إلى أن التقنية ستساهم بـ3.01 تريليون دولار في الناتج العالمي بحلول عام 2031.