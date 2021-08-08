دراسة: 60% من المستهلكين يرغبون في استخدام العملات المشفرة عند الشراء

75 % من حاملي العملات المشفرة قاموا بشراء عملات رقمية حتى يتمكنوا لاحقاً من استخدامها في المعاملات

خلصت نتائج دراسة مسحية حديثة إلى أن نحو 60٪ من المستهلكين على استعداد لاستخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات، في وقت دخل ثلثاهم سوق العملات المشفرة مع خطط لاستخدامها في المعاملات، بحسب موقع “كريبتو بوتيتو” المتخصص في العملات المشفرة.

واستطلعت PYMNTS.com، المنصة التفاعلية للخدمات المالية بالتعاون مع BitPay ، مزودة خدمة بيتكوين آراء أكثر من 8000 مستهلك أمريكي، لتحديد شعورهم حيال استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع مقابل المشتريات اليومية.

وقال حوالي 60% من المشاركين في الدراسة إنهم يرغبون في شراء سلع وخدمات على أساس يومي باستخدام بيتكوين أو إثيريوم أو الأصول الأخرى.

وأفاد المسح أن 75% من حاملي العملات المشفرة قاموا بشراء عملات رقمية حتى يتمكنوا لاحقاً من استخدامها في المعاملات.

وفي استطلاع مماثل العام الماضي، كشف 32% أنهم اشتروا عملات رقمية خوفا من فقدانها، بينما ارتفع الرقم هذا العام إلى 53%، إضافة إلى ذلك ، قال 59% من المستهلكين غير الحاملين إنهم يخططون لشراء بعضها واستخدامها لإجراء عمليات شراء في المستقبل.

وأوضح البحث أن السبب الرئيسي الذي يجعل الناس مهتمين جداً بمدفوعات العملة المشفرة هو أنهم يستطيعون توفير المزيد من الخصوصية والأمان أكثر من عمليات الشراء باستخدام بطاقات الائتمان التقليدية.

ومن المثير للاهتمام، أن 30% وافقوا على أن استخدام العملات الافتراضية مثل هذا الخيار سيجعلهم ينفقون المزيد من الأموال.

ومع ذلك، يحتاج غير المالكين إلى تحسين معرفتهم بسوق العملات الرقمية. فوفقاً للإحصاءات، أقر 75% بأنهم لم يدخلوا السوق، لأنهم لا يعرفون “ما يكفي عن العملات المشفرة، وكيفية الحصول عليها، أو الآثار الضريبية المترتبة عليها”.

وأشارت الدراسة إلى أن 40% من المشاركين يرغبون في استخدام العملات الرقمية للشراء في العام المقبل وفقاً لمسح آخر أجرته شركة MasterCard..

كورونا حفزت على استخدام العملات المشفرة

كما تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في زيادة استخدام العملة المشفرة حيث أجاب 40% أنهم على استعداد لاستخدام العملات الرقمية للمدفوعات في الأشهر الـ12 المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، يهتم 77% من جيل الألفية بمعرفة المزيد عن العملات المشفرة، بينما يوافق 75% على أنهم سيستخدمون العملة المشفرة إذا فهموها بشكل أفضل.