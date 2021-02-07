دراسة: 3.3% من سكان مصر تم تغطيتهم بمنتجات التأمين متناهي الصغر حتى 2020

كشفت دراسة حديثة عن المنظور العالمي للتأمين متناهي الصغر لهذا العام 2020 بيانات عن نوع (جنس) عملاء التأمين متناهي الصغر.

وقدمت شركات التأمين هذه المعلومات فيما يتعلق ب 45٪ من منتجاتها في هذه الدراسة.

واعتمدت شركات التأمين إلى حد كبير على شركائها المسئولين عن التوزيع في جمع هذه المعلومات ومشاركتها، ومن الممكن أن تكون شركات التأمين التي قامت بتصنيف عملائها وفقاً للنوع هي نفسها التي تقدم خدماتها لنسبة أعلى من النساء، وعلى الرغم من أن الأرقام قد لا تكون دقيقة إلا أن الفروق الملحوظة بين المناطق اتسمت بالدقة على نطاق واسع من قِبل من تم عقد لقاءات معهمفي هذه الدراسة.

معظم عملاء متناهى الصغر من الإناث

وقالت كاثرين بولفر ماخر ، المدير التنفيذي لشبكة التأمين متناهي الصغر أنه توجد أعلى نسبة من العملاء الإناث في آسيا، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ثم أفريقيا. وتعكس هذه الأرقام الشمول الاقتصادي والمالي في كل منطقة وكذلك قنوات التوزيع الأكثر شيوعاً من قبل شركات التأمين في كل منطقة.

وأضافت خلال الورشة التى نظمها الاتحاد المصرى للتأمين افتراضيا أنه على الرغم من أن هذه الدراسة تستند إلى بيانات ترجع لعام 2019، فمن الواضح أن الاتجاهات التي تم بحثها في هذا التقرير ستتأثر بجائحة كورونا “كوفيد-19 ” ، وعلى الرغم من أن التأثيرات الكاملة لم تُعرف بعد، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الوباء أدى إلى الإسراع بالرقمنة وزاد من وعي العملاء بالمخاطر، بينما ظل بعض العملاء أسرى لتوقعات لم تتحقق، بينما تضررت العديد من شركات التأمين والموزعين بشدة من جراء هذه الأزمة.

ولا يزال هناك مجال كبير للإدماج المالي في مصر، وخاصة بالنسبة للنساء ووفقا لشبكة التأمين متناهي الصغر 3.3% من سكان مصر تم تغطيتهم بمنتجات التأمين متناهي الصغر ووفقا للبيانات التي تم الحصول عليها بالدراسة المقدمة في 2020.

62% نسبة التعويضات فى التأمين متناهى الصغر

وفقا لتقرير شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Landscape 2020، وصل معدل التعويضات بسوق التأمين متناهي الصغر 62% ( 79% لمنتجات الحياة – 30% لمنتجات الممتلكات) وهو معدل مرتفع عن متوسط المنطقة وهو 28% والمتوسط العالمي وهو 23%.

وبلغ معدل رفض التعويضات 0.1% وهو اقل من متوسط المنطقة 1.7% والمتوسط العالمي 3.1%. علاوة على ذلك فإن متوسط رفض التعويضات في مصر لمنتجات الحياة والممتلكات 0%، أما عن الوقت المستغرق في الانتهاء من التعويض او المطالبة هو 10 أيام وهو مرتفع عن متوسط المنطقة 4 أيام والمتوسط العالمي 7 أيام.

و 80% من منتجات التأمين متناهي الصغر في مصر هي استخدام او تغطيات متعددة ( تصل الي 5 تغطيات داخل المنتج الواحد) ، وتستخدم هذه المنتجات مزيجاً من قنوات التوزيع على النحو التالي ، قدم مقدمو خدمات التأمين متناهي الصغر من مصر 10% فقط من البيانات المتعلقة بتحديد جنس العميل لكل منتج بينما في المقابل يتم توفير هذه البيانات عالمياً بنسبة 45% وفي افريقيا بنسبة 38% وبشكل عام عدم القدرة على توفير هذه البيانات او عدم الاهتمام بها يعد تحدي كبير يواجهه العالم ويؤثر على المساواة بين الجنسين.