دراسة: نصف الشركات المصرية تتخوف من تطبيق تكنولوجيا الحوسبة ‎

قال خالد أبوشادي رئيس Teradix، إن شركته أعدت دراسة مؤخرًا عن استعدادات الشركات المصرية لتكنولوجيا الحوسبة السحابية، وانتهت إلي أن ٥٠٪ من الشركات المصرية تتخوف من تطبيقها نتيجه عدة أسباب منها فقدان البيانات والروتين والفساد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة teradix المسئولة عن تنظيم فعاليات مؤتمر cloudweekend، وأوضح أن الدراسة كشفت أيضا أن 25% من الشركات لا تعلم شيئا عن الحوسبة ونفس النسبه قامت بتطبيقها.

وبيّن أن الشركة أجرت الدراسة خلال العام الماضي علي 500 كيان من قطاعات متنوعه منها العقارات.

ورأي أن القطاع التجاري من أكثر المجالات الواعدة التي قطعت شوطا كبيرًا للتحول الرقمي، اعتمادًا علي تكنولوجيا الحوسبة.

وأضاف أن شركته تأسست منذ 3 سنوات وتستهدف توعيه الشركات وصانعي القرار بأحدث التكنولوجيا العالمية ومنها الحوسبة

والمح الي ان مؤتمر كلاود ويك إند هذا العام يشارك به نحو 600 خبير من شركات اي بي ام ومايكروسوفت، كما يستعرض تجارب نحو 20 شركة نجحت في تطبيق تكنولوجيا الحوسبه لادارة أعمالها مما يساعد في نموها.